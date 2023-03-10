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睽違3年！敦睦艦艇開放參觀狂吸軍事粉　樂高巡防艦模型超逼真

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

睽違3年，海軍敦睦遠航支隊再次執行航訓任務，即日起至27日依序靠泊國內七大港口，並開放民眾參觀。今(10日)上午於高雄新濱碼頭率先登場，吸引不少軍事迷排隊參觀，其中磐石艦上就有官兵耗時1年多，以樂高積木拼貼出的成功級巡防艦模型，細緻度極高，吸引許多民眾駐足。

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦。（圖／記者吳世龍攝）

▲睽違3年，海軍敦睦遠航支隊再次執行航訓任務。（圖／記者吳世龍攝）

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「敦睦遠航訓練」是海軍一年一度的盛事，在疫情影響下，相隔3年再次執行航訓任務，今日於高雄新濱碼頭舉行，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。曾在磐石艦上服役半年的蔡姓男子，今日上午也特別帶著妻兒參觀磐石艦。

▲曾於磐石艦上服役的蔡男，今日特別帶妻兒參訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲曾於磐石艦上服役的蔡男，今日特別帶妻兒參訪。（圖／記者吳世龍攝）

敦睦遠航支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艇艦，即日3月27日將靠泊高雄港、安平港、馬公港、臺中港、基隆港、蘇澳港、花蓮港。

磐石軍艦上校艦長吳偉榮表示，今年是他第2次參加遠航訓練，內心深感驕傲，今天看到許多民眾踴躍參訪，以行動支持海軍，感到非常驕傲、感動。敦睦遠航訓練是海軍盛事，也是海軍的優良傳統，艦上每一位官兵都做好準備，必恪盡職責，為本艦再添光榮史頁。

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦文宣館。（圖／記者吳世龍攝）

▲磐石軍艦文宣館內有海軍裝備模型。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦文宣館。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼樂高積木組成的成功級巡防艦。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦文宣館。（圖／記者吳世龍攝）

特別的是，磐石艦上的文宣館內，有展出一艘以樂高積木拼貼成的成功級巡防艦，官兵耗時1年多才完成，精細度相當驚人，完美還原艦艇內部畫面，讓參觀民眾相當大呼驚奇。

海軍艦隊指揮部表示，海軍112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艇艦，即日起至3月27日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、臺中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口，屆時將配合招募宣導、艦艇開放參觀。

海軍強調，敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦設置文宣館，國內展示主題為「國防自主、定海安邦」，國外為「邦誼永固，民主同行」。展場則區分國家館、國防館、外銷產業區、藝文館、新創產業區、觀光區、精品區、海軍映像區等8個區域，介紹國家先進科技、臺灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果。

後續國內航訓各港口開放時間如下：

(1)安平港：3月12、13日(星期日、一)0900至1500時。

(2)馬公港：3月14、15日(星期二、三)0900至1500時。

(3)臺中港：3月17、18日(星期五、六)0900至1500時。

(4)基隆港：3月19、20日(星期日、一)0900至1500時。

(5)蘇澳港：3月24、25日(星期五、六)0900至1500時。

(6)花蓮港：3月26、27日(星期日、一)0900至1500時。

為避免參觀民眾對截止入場時間有所疑慮，每日開放時間均至下午3點停止入場，已入場民眾將由引導人員協助參觀及離場。有意參觀民眾請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦文宣館開幕儀式。（圖／記者吳世龍攝）

▲海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦文宣館開幕儀式。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼海軍112年敦睦遠航訓練支隊磐石軍艦。（圖／記者吳世龍攝）

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