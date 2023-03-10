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社會 社會焦點 保障人權

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區中平路昨天5時許發生汽機車車禍，騎士被汽車撞飛到路中央，全身不能動彈，路人都上前幫忙，而附近剛剛下課的3名國中生，甚至將手邊的冰淇淋、書包丟置在地衝前協助，令在場所有人印象深刻！騎士送醫後沒有生命危險，新莊警察直呼「台灣最美的風景是人」；該校校長則大讚學生熱心，會在朝會時公開表揚並記功嘉獎。

▲▼ 新莊 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新莊昨天發生汽機車車禍，國中生丟掉冰淇淋上前幫忙。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，52歲高男昨（9日）傍晚5時許駕駛汽車，沿著新北市新莊區中平路往幸福路方向，途中欲左轉至中平路某社區停車場，不慎與後方19歲蘇姓騎士發生碰撞，蘇男當場被抛飛倒在路中央、動彈不得。

路人見到車禍後衝上前幫忙，有民眾用肉身擋車、有人吹哨指揮起交通，還有民眾蹲地詢問騎士身體狀況，其中，有3名剛剛下課的國中女生，顧不得手邊還有冰淇淋沒吃完，順勢將冰淇淋、書包丟置在地，旋即衝前查看，見沒人打電話，立即撥打電話報警。

▲▼新莊車禍，國中生丟掉冰淇淋上前幫忙 。（圖／民眾提供）

▲▼新莊昨天發生汽機車車禍，3國中生丟掉冰淇淋、書包上前幫忙。（圖／民眾提供）

▲▼新莊車禍，國中生丟掉冰淇淋上前幫忙 。（圖／民眾提供）

警方趕抵處理完事故現場，3名國中生仍未離開，留在現場關心傷者，等到傷者後送醫院，再與警員將倒臥機車扶起後才離去；肇事雙方沒有酒駕，騎士骨盆及四肢多處擦挫傷、意識清楚，經送醫急救後沒有大礙；員警對於民眾及國中生停下腳步印象深刻，尤其是3名國中生熱心協助直呼，「台灣最美的風景是人」。

該校校長則表示，學生同學們都相當熱心，之前雨天車禍，學生們在路上為受傷騎士遮雨，在朝會時有公開表揚，這次學生們再次熱心幫忙車禍騎士，會比照上次表揚程序，在台上公開表揚並記功嘉獎。

▲▼ 新莊車禍，國中生丟掉冰淇淋上前幫忙。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新莊昨天發生汽機車車禍，3國中生丟掉冰淇淋、書包上前幫忙。（圖／民眾提供）

▲▼新莊車禍，國中生丟掉冰淇淋上前幫忙 。（圖／民眾提供）
 

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