緬懷湯德章「正義與勇氣之路」路線　黃偉哲盼人權教育向下扎根

▲台南市長黃偉哲10日偕同文化局代理局長陳修程，及受難者家屬代表、社會各界，共同揭示「正義與勇氣之路」路線，邀請市民朋友及全國民眾一同走訪追尋正義與勇氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人權律師湯德章逝世76周年，台南市政將在湯德章故居等6處相關人權歷史場址，設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，紀念緬懷湯德章律師及228事件的歷史。

台南市長黃偉哲10日偕同文化局代理局長陳修程，及受難者家屬代表、社會各界，共同揭示「正義與勇氣之路」路線，邀請市民朋友及全國民眾一同走訪追尋正義與勇氣，共同守護台灣的自由民主，期盼人權教育向下扎根。市議員李啟維也出席活動，表達致敬之意。





市長黃偉哲表示，台南是富有歷史的文化古都，但有很長一段時間，大家都不忍回首那段白色恐怖的歷史過往，近年來，市府持續落實轉型正義目標，除了紀念緬懷活動，也將見證歷史的人權場址保存起來，透過正視歷史、還原真相，讓台灣人更了解居住的這片土地上所發生過的點滴。





湯德章律師為228事件期間遭到迫害的受難者之一，他一生堅持追求真理，守護台南鄉親及青年學子的權益，並為推動台灣社會進步不懈努力。台南市政府希望透過紀念活動及場址的保存，讓民眾更深刻體悟、認識湯德章律師，以及為台灣民主自由奉獻犧牲前輩們的勇氣與堅持，並激發公民意識與社會參與精神。



文化局介紹，「正義與勇氣之路」標示設置將以台南州會紀念碑為起點，於6處人權歷史場址設置地面標示牌，包括原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署（今台南市立美術館一館）暨湯德章紀念公園等歷史場域，預計於今年4月將完成設置，並將融入各地點原有整體空間與之相互搭配。





文化局表示，這6處場址展現台灣歷史發展的歷程，期盼透過走讀歷史場景，追尋實踐前人留給後世的理想，並且讓年輕一代更加認識台灣歷史，珍惜民主自由。



日前，湯德章之子湯聰模先生去逝，市長黃偉哲也特別代表台南市政府，感謝湯聰模先生生前在台南市諸多與228事件、湯德章律師及人權議題相關的研究、計畫及活動當中給予的協助，南市府將繼續致力落實轉型正義目標，以實際行動守護民主與自由。





為紀念緬懷湯德章律師，王育德紀念館將於3月11日辦理「走讀台南歷史人權場址」活動，台南市湯德章紀念協會也將於3月12日於湯德章紀念公園辦理「湯德章追思紀念活動」，歡迎各界一同參與。