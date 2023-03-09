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節水抗旱全民一起來　黃偉哲：市府積極找水省水！

▲南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，曾文，烏山頭、南化水庫蓄水量共17288萬立方公尺，為因應嚴峻水情，台南市政府積極節水找水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，曾文，烏山頭、南化水庫蓄水量共17288萬立方公尺，為因應嚴峻水情，台南市政府積極節水找水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，曾文水庫蓄水量截至3月9日曾文水庫蓄水量僅16.3％，蓄水量8262萬立方公尺，烏山頭水庫蓄水率62.7％，蓄水量4971萬立方公尺，南化水庫蓄水率44.8％，蓄水量4011萬立方公尺，為因應嚴峻水情，台南市政府積極節水找水。

市府指出，除召開水情會議外同時協調水源調度、加強節水並增加水源並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水，遵從中央旱災中心的指揮辦理抗旱作業，包含積極宣導節水、路樹澆灌或洗街時利用回收水、工業區宣導加強節水達10等等作為，也期望民眾可以一起響應節水。

▲南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，曾文，烏山頭、南化水庫蓄水量共17288萬立方公尺，為因應嚴峻水情，台南市政府積極節水找水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年氣候變遷加劇，近3年幾無颱風侵台。南部地區更將近600多天沒有降下超過200mm的大雨，2022年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，市府持續推動開源、節流、調度及備援各項工作，亦推動緊急抗旱水源計畫，減緩旱象衝擊，臺南市政府已由各主管機關積極加強輔導各機關的節水措施，例如強化各學校廁所省水設備、水資源管理及雨水貯留系統，加強宣導旅宿業、洗車業等用水大戶的節約用水，而且已超前部屬整備好轄下19口抗旱井的準備，每日可出水3萬噸。

經發局林榮川局長表示，市府積極尋找緊急備援水源，現台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，加強宣導各工程使用回收水，回收水主要用於工地灑水抑制揚塵與工區周圍認養道路洗掃，加強轄內工地廢水循環再利用、優先取用回收水，降低自來水的使用率，業者可至安南、官田、仁德水資源回收中心取用回收水，本市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲業者可多加利用，現階段仁德、官田水資中心、永康科及樹谷園區RO機台目前整備中，樹谷園區已於3月1日產水，目前水質檢驗中，永康科園區預定3月10日設備整備，另為節省水資源已關閉市民廣場兒童戲水池及山上花園水道博物館戲水池，積極省水。

市府再次呼籲市民朋友，自來水公司自3月1日起派員抄錄水表指針啟動減量供水措施，並於一週後定期（每週）派員巡查減量用水情形，如有超量即依規定辦理，第1次開具勸導單，第2次則執行鉛封減供措施，面對劇烈氣候變遷的旱象，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，共同抗旱節水，節水可從自身細微的部分做起，並將節水習慣感染給周遭的親朋好友，將影響降到最低，一起努力落實節水行動，積極執行節水相關措施，以共同渡過枯水期旱象。

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