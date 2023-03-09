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女公關拒絕求歡遭毆！穿心刀殺害砲友　二審加重判11年

▲▼示意圖,兇殺,謀殺,血,犯罪,殘酷,危險,死亡,證據,兇案現場,檢方,警察,蒐證。（圖／123rf）

▲女子求歡遭拒，殺害對方。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

在八大行業工作的桃園市鄧姓女公關，2021年7月疫情期間向警方自首，供稱自己殺害一名男子。鄧女在酒店認識男子後，因疫情無生意可做，對方找上門求歡遭拒，雙方爆發衝突，鄧女持刀刺入男子心臟，並在伴屍11小時後自首。一審將鄧女判刑9年4月，案經上訴，高等法院二審9日加重改判有期徒刑11年。

判決指出，鄧女原本在酒店工作，但因疫情不能上班。而先前在酒店熟識的客人蔡姓男子，因與鄧女熟識，雙方演變成砲友關係。蔡男在案發當一天就到鄧女租屋處，案發當天上午7點，蔡男求歡，但鄧女拒絕，雙方爆發衝突。

鄧女情緒失控，拿出全長25公分，刀刃長度14公分之水果刀，一刀刺入蔡男左胸膛，造成蔡男左胸寬度2公分，深度16公分之穿刺傷，心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷等傷勢，當場倒地死亡。鄧女眼睜睜看著砲友被自己一刀殺害，呆坐在地。鄧女伴屍11個多小時後，主動打電話向派出所報案，自首殺人，警方趕到現場，逮捕鄧女，檢方依照「殺人罪」嫌提起公訴。

法院審理時鄧女坦承不諱，法院傳喚她的同事兼友人供稱，「鄧女是一位會跟陌生人掏心掏肺的人，是一位單純天真的女生，但是內心好像有很多壓力，但頂多是喝酒後會大聲說話，最嚴重只是跟老闆吵架，我覺得她不太像會做出這種事情來的人」法院認定鄧女符合自首減刑條件，再加上頗有悔意，因此一審判刑9年4月。

案件上訴二審，高等法院審理後於9日宣判，高院綜合考量各項因素後，加重改判有期徒刑11年。可上訴。

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