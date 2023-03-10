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社會 社會焦點 保障人權

狠心舅媽竟在母乳摻鹽！害女嬰肝功能受損　高院加重改判

▲▼ 餵奶,嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲狠心舅媽在母乳中摻鹽、糖，害女嬰肝功能受損。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹黃姓女子嫁給丈夫後，與公婆同住。她不滿丈夫二姊都將小女兒帶回家中給婆婆照顧，又妒忌公婆對小女嬰疼愛有加，竟多次在母乳中摻入鹽、糖，害女嬰食不下嚥、肝功能受損。一審將黃女判刑6月、得易科罰金18萬元，案經上訴，高等法院二審加重，改將黃女判刑7月，若定讞就要入獄服刑。

判決指出，黃女與丈夫生下一子，並與公婆同住在新竹市的住處。而丈夫的二姊2021年中產下一女，黃女就成為小女嬰的舅媽。而丈夫的二姊產後，自2021年8月起，每週約有2、3天，會將小女嬰帶回公婆住處，由女嬰的外婆照顧，另外母親則在冰箱中留下母乳，讓女嬰哺育。

不過小女嬰在外婆家中被照顧1個月，就出現拒絕吃奶、奶量減少的狀況，母親察覺有異，先將女嬰帶到醫院求診住院，但檢查不出所以然。到了10月初，母親發現放在外婆家冰箱的母奶有異，於是將母奶送至食品工業發展研究所檢驗，發現鈉含量過高，母親就在遂當天帶著女嬰到大醫院檢查，這才發現肝功能指數異常。母親認為有人搞鬼，經過外婆同意後，偷偷裝設監視器，拍下舅媽將冰箱中的母乳取出後，摻入食用糖，全案因此爆發。黃女被依照「妨害幼童發展罪」提起公訴。

法院審理時，黃女表示，因為長期在夫家受到家人的歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心女嬰，不疼愛自己小孩，所以心生報復；另外她也坦承摻入鹽巴、食用糖約3次。一審法院審理後，認為她頗有悔意、不致再犯，再加上女嬰治療後肝功能已經恢復正常，因此輕判黃女有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，雖然黃女表示因本事件離婚，帶著小孩返回娘家居住，還說事發後以女嬰名義持續捐款共15700元、抄寫經文迴向給女嬰，深表悔意。但高院認為她的行為使女嬰於出生不久即需遭受數度抽血檢驗、就醫，對女嬰身心健康確實造成一定程度之損害，再加上女嬰母親仍不願原諒，因此高院改加重將黃女判刑7月，不得易科罰金、不得緩刑，本案仍可上訴。若全案就此定讞，黃女將入獄服刑。

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