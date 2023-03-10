　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社運名醫柳林瑋強吻女子判刑8月定讞　入監提再審...慘遭打臉

▲▼醫師柳林瑋涉嫌猥褻3女，上訴二審高等法院外受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲柳林瑋猥褻案定讞，提再審仍遭駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，遭檢方起訴他涉嫌藉機猥褻多名女子，法院審理後僅認定他在校園散步後擁抱女子強吻得逞，判刑8月定讞。柳林瑋入監後提出再審，並提出委託民間公司製作的測謊報告，但最高法院不採信，駁回再審確定。

現年39歲的柳林瑋，因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

但2017年4月間，一名女子在網路上聲稱自己遭到柳男性騷擾，甚至還被強吻，柳雖回應「並沒有強吻這件事情發生，我跟她沒有任何違背她意願的肢體接觸。」，但事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查後，認定柳男涉嫌對3名女子犯「強制猥褻罪」，犯罪嫌疑重大，提起公訴。

一審法院審理後，認定柳男成立3罪，判刑1年6月。上訴二審後，高等法院作出不同認定，高院僅認定部分有罪，有罪部分乃率先指控的女子所提出，柳男2017年4月間帶她在建國中學校園散步後，為了躲雨回到車上，柳男竟以創辦網站壓力很大為由，希望女子給予擁抱支持，女子雖錯愕但仍配合，沒想到柳男竟然趁機強吻得逞。高院將這部分判刑8月，其餘部分則改判無罪。全案再上訴，最高法院去年9月間駁回上訴定讞，柳林瑋將發監執行。

定讞後發監前，柳林瑋向高等法院提出再審，並舉出自行委託民間公司所做的測謊鑑定報告，試圖洗刷自己清白。不過高等法院並未採信，當時就駁回柳林瑋的再審聲請，柳林瑋黯然入監。再審部分再抗告，最高法院10日駁回確定。

ET快訊
重機妹下半身失蹤！　驚見「蜜桃一條線卡住」
LIVE／郭泓志認「台灣最強投手」是他　中華隊不能輸！戰義大
慈父燒成焦屍！為小姊弟做早餐突喊：快跑　4口天倫照曝
「台中雞排妹」遭賓士撞飛翻滾！　驚險畫面曝
NIKE官網快閃優惠！　整筆訂單75折
台中辣妹「一片雙球海」！　臨檢晃暈畫面曝
最新總統民調！　「這組合」支持度大勝
韓派「日本殺手」對決達比修有！　韓媒：只能創造奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

掃蕩黑幫！　東港警鎖定KTV、小吃部25處地點擴大臨檢

公寓惡火奪慈父命！為小姊弟做早餐突喊：快點跑　1家4口天倫照曝

二膽上兵失蹤29hrs！金防部參謀長曝目標：黃金救援時限找到人

男搭機捷糖尿病發作昏迷　桃捷警通報消防救護...即時送醫

娛樂圈大姐大為閨蜜養子8年　突遭生父控「侵占孩子玩具」

「大里雞排妹」半夜騎車回家　路口遭賓士撞飛翻滾...驚險畫面曝

快訊／雲林農用倉庫大火！「全面燃燒」　警消灌救中

社運名醫柳林瑋強吻女子判刑8月定讞　入監提再審...慘遭打臉

黑幫高調春酒效應！台中警加強臨檢酒店　辣妹一片雙球海晃暈

她戀上女主管老公「帶團碰面就滾床」　正宮被瞞7、8年才抓包

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

掃蕩黑幫！　東港警鎖定KTV、小吃部25處地點擴大臨檢

公寓惡火奪慈父命！為小姊弟做早餐突喊：快點跑　1家4口天倫照曝

二膽上兵失蹤29hrs！金防部參謀長曝目標：黃金救援時限找到人

男搭機捷糖尿病發作昏迷　桃捷警通報消防救護...即時送醫

娛樂圈大姐大為閨蜜養子8年　突遭生父控「侵占孩子玩具」

「大里雞排妹」半夜騎車回家　路口遭賓士撞飛翻滾...驚險畫面曝

快訊／雲林農用倉庫大火！「全面燃燒」　警消灌救中

社運名醫柳林瑋強吻女子判刑8月定讞　入監提再審...慘遭打臉

黑幫高調春酒效應！台中警加強臨檢酒店　辣妹一片雙球海晃暈

她戀上女主管老公「帶團碰面就滾床」　正宮被瞞7、8年才抓包

不能害怕大谷翔平！韓媒：抗日殺手若投不好會馬上被換

脫北女「遭裸體搜身」！女囚犯淪洩慾玩具　聯合國曝北韓女性慘況

林楚茵挺「誠信條款」有良知　徐巧芯曝1事諷：姊妹互撕真精彩

亮・珠寶／超模髮飾全鑲鑽　CHAUMET經典交叉線條變柔了

江少慶能否複製12強身手？當年霸氣飆K吐口水連球員都說帥

GG變短6公分！男術後無法愛愛超崩潰　要求賠償220萬

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！　虛弱接受化療嘆：和自己說再見

東捷資訊去年EPS 2.04元　擬配發每股現金股利1.6元

直播主「跟男友聊line」對話窗突跳出：抱歉騙大家　粉絲一看心碎

茶室搖身一變酒吧！露天區上帝視角看藍海　網友激推九份夜景餐廳

社會熱門新聞

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

老公外遇大嫂5年　妻收1證據怒討百萬

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

新北闆娘半身遭電梯夾困　勇消搶救送醫不治

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

貨車衝撞2機車1人慘死！她跳車逃命躲一劫

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

第一視角曝！貨車逆撞機車「男大生慘死」

即／板橋男雙腳懸空坐陽台！警消拉封鎖線

快訊／信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困待援

即／台中24歲女酒駕自撞！5人受困　警消救出急送醫

更多熱門

相關新聞

母乳摻鹽害女嬰肝功能受損　舅媽判刑

母乳摻鹽害女嬰肝功能受損　舅媽判刑

新竹黃姓女子嫁給丈夫後，與公婆同住。她不滿丈夫二姊都將小女兒帶回家中給婆婆照顧，又妒忌公婆對小女嬰疼愛有加，竟多次在母乳中摻入鹽、糖，害女嬰食不下嚥、肝功能受損。一審將黃女判刑6月，案經上訴，高等法院二審加重，改將黃女判刑7月。

嘉邑行善團長遭控性侵少女51次　再審大逆轉判無罪

嘉邑行善團長遭控性侵少女51次　再審大逆轉判無罪

湯文章／民代收錢喬事就是貪汙

湯文章／民代收錢喬事就是貪汙

家暴夫殺害離家妻騙警自殺　判刑定讞

家暴夫殺害離家妻騙警自殺　判刑定讞

女公關殺害砲友　二審加重改11年

女公關殺害砲友　二審加重改11年

關鍵字：

法律人權柳林瑋沃草社運擁抱強吻猥褻最高法院再審無罪

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

忙老屋翻新！屋主嬤「誇張舉動」師傅傻了

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面