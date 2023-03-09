家暴夫圖殺害離家妻竟故佈疑陣！洗兇刀關監視器還騙警察她自殺

▲家暴男持刀砍殺妻子，還故佈疑陣謊稱妻子自殺。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吊車司機陳姓男子，不滿妻子離家多日，將妻子騙回家中後，隨即鎖門持刀威脅自殺，逼妻子返家同居。妻子透過社工報警，警方趕到時陳男暴怒，持刀砍殺妻子，並清洗兇刀，將刀子放在妻子手中，還拔除家中監視器電源，騙員警說妻子自殺，還好檢警識破男子詭計，一二審均將他判刑8年半，全案再上訴最高法院，9日駁回上訴定讞。

判決指出，陳姓男子的妻子自2022年1月底離家，陳男不滿，於2月21日上午，以處理財產為由將妻子騙回家中。妻子一進門，陳男就開始毆打妻子，並拿出菜刀威脅自殺，要求妻子返家同居。妻子機警，隨即聯絡新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工，社工趕緊報警前來。

警方到樓下按門鈴，陳男走到陽台查看。妻子見機不可失，趕緊將陽台與室內木門反鎖，並以側身抵住木門，打算阻擋陳男。陳男暴怒，先以腳踹開木門，接著持刀砍殺妻子腹部，妻子因此右上腹穿刺傷、橫結腸穿孔、肝臟撕裂傷、右手切割傷合併肌腱，正中神經及血管受損。

警方就在門口，但陳男竟冷靜清洗兇刀，將兇刀放在妻子左手，而後拔除屋內監視器電源，並先打119通報救援，之後才開門讓員警進入。陳男也當面撒謊，說妻子自殺，搞得屋內一團混亂，救護車趕緊將妻子送醫，撿回一命。檢警不採信陳男妻子自殺的說法，依照「家暴殺人未遂」罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳男還是否認具有殺人故意，辯稱自己先前因失眠及時常感覺憂鬱，到身心科診所拿取藥物，所以控制行為能力較差；另外也說，是因為妻子先反鎖木門，才會讓他情緒失控，並無殺人犯意。一二審法院均不採信，根據妻子所受傷害，認定陳男具有殺人犯意，手段兇殘，一二審均將他判刑8年6月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。