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拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

▲桃園市陳姓男子今年1月間凌晨在平鎮區復旦路上竊取車牌後被平鎮警方發現一路示警停車受檢，陳男拒檢還上五楊高架逃逸，員警連開7槍制止攔獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今年1月間凌晨在平鎮竊取車牌後被警方發現，陳拒檢還上五楊高架逃逸，員警連開7槍制止攔獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年1月間在觀音區竊取路旁轎車，隔日凌晨駕駛偷來轎車，在平鎮區復旦路另外竊取路旁車牌使用，平鎮警方巡邏員警發現示發現攔查，但陳卻拒檢且一路危險駕駛甚至衝撞警車，陳一路逃竄還上五楊高架國道，員警連開7槍才將陳男順利逮捕到案。桃園地檢署調查後，依妨害公務執行及職務強制、妨害公眾往來安全、加重竊盜等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，48歲的陳姓男子於今年1月21日凌晨4時許在觀音區濱海路附近，竊取路旁轎車作為代步工具，隔日凌晨零時許駕駛偷來轎車在平鎮區復旦路附近，以螺絲起子等工具竊取路旁同型轎車兩面車牌，掛在偷來駕駛轎車上使用。剛好被平鎮警分局巡邏車接獲通報，結果在凌晨2時許桃園高鐵站附近知青昇路發現陳男轎車蹤跡。

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍制查獲到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍制查獲到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方示意陳男停車受檢，陳男發現警車出現立即猛催油門逃逸，警車上前以廣播方式攔阻卻遭陳衝撞，沿途危險駕駛更多次闖紅燈、蛇行等方式危險駕駛，隨後上國道一號逃逸，甚至還上五楊高架一路逃竄，員警擔心恐對其他車輛造成危險，在五楊高架南下62公里處攔獲陳男轎車，陳男再度駕車衝撞警車，員警立即連開7槍射中轎車左前輪與左後輪、水箱等處，並將陳男拖下車制伏，並起出做案用螺絲起子、車牌等證物。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行不諱，警方則提供失竊轎車、車牌與衝撞員警逃逸監視畫面等佐證，檢察官查出，陳男所為已觸犯加重妨害公務、加重竊盜等罪嫌，審酌陳男多次危險駕駛，視公權力為無物，且仍在緩起訴期間連續犯案，偵結依妨害公務執行及職務強制、妨害公眾往來安全、加重竊盜等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

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