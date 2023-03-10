拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

▲桃園市陳姓男子今年1月間凌晨在平鎮竊取車牌後被警方發現，陳拒檢還上五楊高架逃逸，員警連開7槍制止攔獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年1月間在觀音區竊取路旁轎車，隔日凌晨駕駛偷來轎車，在平鎮區復旦路另外竊取路旁車牌使用，平鎮警方巡邏員警發現示發現攔查，但陳卻拒檢且一路危險駕駛甚至衝撞警車，陳一路逃竄還上五楊高架國道，員警連開7槍才將陳男順利逮捕到案。桃園地檢署調查後，依妨害公務執行及職務強制、妨害公眾往來安全、加重竊盜等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，48歲的陳姓男子於今年1月21日凌晨4時許在觀音區濱海路附近，竊取路旁轎車作為代步工具，隔日凌晨零時許駕駛偷來轎車在平鎮區復旦路附近，以螺絲起子等工具竊取路旁同型轎車兩面車牌，掛在偷來駕駛轎車上使用。剛好被平鎮警分局巡邏車接獲通報，結果在凌晨2時許桃園高鐵站附近知青昇路發現陳男轎車蹤跡。

▲桃園市陳姓男子今年1月間拒絕警方攔檢，多次衝撞警車被警方連開7槍制查獲到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方示意陳男停車受檢，陳男發現警車出現立即猛催油門逃逸，警車上前以廣播方式攔阻卻遭陳衝撞，沿途危險駕駛更多次闖紅燈、蛇行等方式危險駕駛，隨後上國道一號逃逸，甚至還上五楊高架一路逃竄，員警擔心恐對其他車輛造成危險，在五楊高架南下62公里處攔獲陳男轎車，陳男再度駕車衝撞警車，員警立即連開7槍射中轎車左前輪與左後輪、水箱等處，並將陳男拖下車制伏，並起出做案用螺絲起子、車牌等證物。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行不諱，警方則提供失竊轎車、車牌與衝撞員警逃逸監視畫面等佐證，檢察官查出，陳男所為已觸犯加重妨害公務、加重竊盜等罪嫌，審酌陳男多次危險駕駛，視公權力為無物，且仍在緩起訴期間連續犯案，偵結依妨害公務執行及職務強制、妨害公眾往來安全、加重竊盜等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。