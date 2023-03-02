BMW車牌來了！21組6日開放競標　「1122=恩恩愛愛」3000元開喊

▲台中監理站釋出21組BMW車牌競標，其中1122有諧音恩恩愛愛，3000元起標。（圖／台中監理站提供，下同）



記者許權毅／台中報導

BMW車牌來了！台中監理站釋出21組自用小客車、貨車BMW車牌，尾數有諧音為「恩恩愛愛」的1122、「一直發發」1088等號碼，起標價皆為3000元，競標時間則為3月6日上午10點至3月8日上午10點，有興趣的民眾可上台中監理站參與。此外，這次也是BMW車牌今年唯一一次競標機會，相當難得。

許多民眾買車時都會特殊選號，希望能討得吉利、行車平安，像是連號6666、8888等連號車牌更是搶手，自車牌英文增為3碼後，也出現VVV、BMW等特殊意涵組合。有趣的是，競標車牌數字不僅「去除4」，雙雙對對組合也需要「後者大數」才要競標，另將負面諧音的「2266」去除。

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監理站不同數字的車牌組合分為三級，小客車、貨車第一級為連號者，如「1111、2222」招標底價6000元；第二級為雙雙對對組合，如「1122、3355、2299（2266除外）」招標底價為3000元；第三級為前者之外，但是有吉利數字如「6、8」同樣會參與競標，底價3000元；自由選號為2000元。

台中監理站指出，這次推出之「好運兔YOU極速寶馬」BMW號牌21副，號號皆寶馬、副副皆好運，其中包含諧音BMW-1122「恩恩愛愛寶馬行」、BMW-1088「一直發發」、BMW-1078「一直去發」。有意參加競標者，需要備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。