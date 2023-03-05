20歲騎士凌晨逆向蛇行遭警盯上　自摔被「警車重輾」頭部重創命危

▲警車在陳男自摔後試圖閃避，卻仍不慎撞上。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區5日凌晨1時許，一群機車在六號越堤道一帶競速、違規蛇行，警方發現開啟警報器、警燈上前尾隨示意停車，其中20歲的陳男行經水漾路二段自摔倒地，後方警車試圖閃避未果撞上。陳男頭部重創，送醫時瞳孔放大意識不清。警方已派員到醫院進行調查，車禍原因及事故責任有待調查釐清。

據了解，陳男事發時騎乘機車，在六號越堤道被警方發現有闖紅燈、跨越雙黃線蛇行等違規行駛行為。警方開啟警示燈、警報器上前尾隨並示意他停車，一路追逐約800公尺，陳男最後在水漾路二段，疑似與另一輛機車未保持車距高速自摔，後方警車見狀雖試著閃避，但仍不慎撞上倒地後的陳男。

▲陳男被緊急送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現陳男意識不清、瞳孔放大，頭部重創流出大量血跡，緊急將他送往三重醫院急救，之後家屬趕抵醫院，並在家屬同意下轉往林口長庚醫院繼續救治。肇事的警車車頭保險桿破損留有明顯擦痕，陳男機車龍頭、車身多處受損。

陳男母親指出，事發前凌晨約0時許，陳男才與親友聚餐完，不料一個小時左右就接到陳男事故的訊息，衝到醫院見到兒子頭部重創、骨盆骨折，質疑警車肇事撞傷兒子。而女性親友則在急診室外崩潰大哭，直言「我該阻止他（出門）的！」

▲警車車頭保險桿受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，事發前轄區警方在該區域執行巡邏及防飆車勤務，蘆洲警分局更寮所楊姓警員（28歲，警專36期）駕駛警車載著許姓警員，在五股區疏洪一路與疏洪六路一帶巡邏。楊員凌晨1時25分在六號越堤道聽到一群機車，拆除消音器並高速經過警方防制點，於是開啟警報器及警示燈，通報支援並開始對帶頭車輛進行攔查。

楊員發現這些機車不但闖紅燈，還有跨越雙黃線、競速等多項違規行為，為避免造成其他用路人危害，楊員持續在後尾隨，過程中其餘機車陸續減速，最後有3輛機車加速逃逸。其中陳男與另一輛機車疑似未保持安全距離，自摔倒地，在後的警車雖有保持距離，仍煞車閃避自撞人行道後撞到陳男。

警方為避嫌，事故現場交由三重警分局交通分隊處理，並由該單位派員至醫院了解狀況。蘆洲警分局並與家屬接觸，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。