北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

▲前信義分局偵查隊邱姓警員因駕駛公務車接送女友，被依詐欺罪處分緩起訴。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者劉昌松／台北報導

前台北市警信義分局邱姓警員，日前被被爆料除了有交往中的女友外，還劈腿1名高中女生，警方調查後，查無邱警與女高生之間的不法情事，不過卻發現邱警在2個月內駕駛公務車接送女友10多次，因邱警償還警局4000多元的油資費用，台北地檢署8日依詐欺罪給予邱警緩起訴處分，處分期間1年，條件是再繳庫5萬元。

據了解，20多歲的邱警目前已經被從信義分局偵查隊調回派出所任職，全案發生在2022年10月間，台北市議員許淑華接獲邱的女友陳情，邱警熱衷網路交友軟體，結識面容身材不錯的16歲女高中生，還疑似拍下2人性愛影片，信義分局針對這起風紀案件組成專案小組積極調查，但女高生態度消極，不願說明與邱警的關係，邱警手機內也沒發現相關猥褻內容，無法證實邱警與女高生的關係。

警方在調查期間，發現邱警在2022年8到9月間，多次開著偵查隊公務車，載女友去看夜景、電影並接送回家，累計超過10次之譜，因此仍依法移送。檢察官調查後，認為邱警濫用公務車耗費公家資源的行為已經構成犯罪，因邱警坦承犯行，並依里程償還4000多元的油資給信義分局，經當事人同意後，邱警被依詐欺罪處分緩起訴。