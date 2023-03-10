鄭世維為1年前「口誤」道歉　林佳龍：任何抹黑都是傷害民主

▲總統府秘書長林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨文傳會前副主委鄭世維去年1月在政論節目表示，時任台中市長林佳龍在選舉期間，曾有建商提供樣本屋做為競選總部使用，但因這段話有時間錯置的情況，9日透過臉書表達歉意。對此，總統府秘書長林佳龍10日透過幕僚回應，對此予以尊重，並提醒任何抹黑都是傷害民主。

鄭世維昨天透過臉書向林佳龍道歉，指自己2022年1月14日在三立「鄭知道了」節目中，公開對外發表林佳龍在擔任台中市長期間，故意將太原段土地出售給總太集團，以及2018年競選第三屆台中市市長連任時，寶鴻建設無償提供競選總部給林佳龍等語，經查確有口誤及錯置的情況，就此對林佳龍造成困擾，表示歉意。

對此，林佳龍今天透過幕僚回應，台中市第二選區立委補選已時隔1年，才終於獲得鄭世維的道歉與澄清，對此予以尊重。林佳龍辦公室也強調，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，選舉是一時，任何企圖抹黑、張冠李戴、惡意連結，都是對於民主的傷害。

林辦表示，盼各界對於公共議題的討論，均能基於正確且經查證的資訊，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，政治人物的言行時刻都有責任義務對民意負責，維持民主體制的穩定，才是真正捍衛言論自由。