「誠信條款」猛打藍營　黃暐瀚曝通過內幕：可見賴清德已定於一尊

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨中執會昨日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，被視為民進黨版「大局條款」。對此，資深媒體人黃暐瀚9日表示，此條款不僅猛打藍營「落跑」議題，更重要的是，儘管各派系都反對民進黨主席賴清德提議，但卻還是照樣通過，可見他現在已是「定於一尊、一呼百諾、一錘定音」。

黃暐瀚表示，賴清德此舉正是「趁你病、要你命」，眼看侯友宜被藍營內鬥，便手起刀落地猛攻「侯師傅」中路，狂打落跑議題，推出「誠信條款」，不建議現任議員參選有現任立委的選區，並呼籲現任議員不要落跑挑戰2024立委選舉。

黃暐瀚更指，中執委於會中直接點名國民黨立委王鴻薇，丟下現任議員參加立委補選，也點名國民黨台北市議員徐巧芯，表態挑戰現任藍營立委費鴻泰。他認為，民進黨就是要將國民黨打成「落跑黨」，看到傷口就猛往上面灑鹽。

黃暐瀚指出，此條款不僅猛打藍營「落跑」議題、做出市場區隔，更重要的是，先前藍營傳出「大局條款」時，反對聲浪差點毀滅黨中央。然而反觀綠營，儘管各派系都反對賴清德提議，但卻還是照樣通過，可見賴現在已是「定於一尊、一呼百諾、一錘定音」。

至於曾精準預測去年九合一大選結果的日本政治學者小笠原欣幸說，南投立委補選雖對民進黨有利，但未改變選局，2024總統大選民進黨與國民黨仍是「五五波」的態勢，黃暐瀚認為，對比國民黨眼前的亂，小笠原欣幸說「藍綠五五波」可能還太客氣了一點。