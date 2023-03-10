中南部水情告急　賴瑞隆籲特別預算匡列700億「補漏」

▲賴瑞隆今天舉行記者會直指漏水率問題。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

久旱不雨致南部地區面臨30年來最嚴峻水荒，高雄水情也吃緊，水情燈號由綠轉黃，自3月8日夜間起開始減壓供水。民進黨立委賴瑞隆10日舉行記者會，要求政府應編列700億特別預算，將全台漏水率由現在的13.1%降至10%，並在2029年完成目標，另對於南部地區開源比較困難，必須強化節流，改善漏水率應該優先進行，即優先汰換南部老舊自來水管線，保障用水穩定無虞。

賴瑞隆今天上午舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會，邀請經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司總經理李嘉榮出席。

賴瑞隆表示，高雄已近600天未有超過200公釐以上豪雨，主要水源高屏溪水量僅能勉強供應南部民生用水，在面對缺水危機的挑戰下，如何省下水源應是目前政府優先施政的重要課題。

賴瑞隆主張，應該重視全台漏水率的問題，2022年統計全台漏水率平均為13.1%，全年漏水量約4億1518.75萬噸，相當於27座阿公店水庫或4.6座南化水庫蓄水量，約減少每日供水量113.75萬噸，導致墊高台水公司的出水成本以及耗損民生用水的庫存量。

賴瑞隆表示，台水公司每日提供高雄供水量約為141萬噸，但每日漏水量約有14萬噸，對於水源吃緊的高雄是重大損失，行政院降應編列特別預算，全面推動老舊管線汰舊換新，強化供水系統穩定。

對此，黃宏莆解釋，根據經濟部水利署資料，水利署也持續開發抗旱井來對抗旱災，在今年4月底前，將完成50口抗旱井，並由屏東調度11口抗旱井支援高雄用水，估計可補上16.8萬噸用水缺口，4月中也將調度海水淡化設備至高雄支援，積極建設中的曾文南化水庫聯通管也將在2024年底完工，屆時南部水庫將可互相支援。

李嘉榮則說明，根據台水公司資料，南部自來水管線漏水率改善已進入深水區，將著重在末稍管線與鬧區佈管更新，但受限於工程技術及住戶用水需求，施作難度遠高於空曠地區，改善工程期間，台水公司也必須做好用水調度，提早施作備援管線，滿足民眾用水需求。