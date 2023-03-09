新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者呂晏慈攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市29區里長聯誼會總會長許承煬近日表示，他將赴國民黨中央遞交連署書，要求國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，遭民進黨批「一心只想選總統，市政失靈一籮筐」。而新北市府發言人張愛晶稍早則回擊，「執政黨不無中生有嘴砲亂國 」，民進黨發言人張志豪又再度開嗆，「新北市的里長遞交連署書是事實，哪裡無中生有？」

張志豪表示，侯友宜目前仍是新北市長，過去曾發生的市政缺失，本來就該接受各界的檢視，同時虛心接受議員的監督。若面對相關市政質疑就氣急敗壞，甚至動用新北市府公務資源來攻擊民進黨，難道侯市府是侯友宜的競選總部？

張志豪指出，里長遞交連署書是事實，哪裡無中生有，過去不論是市議員對侯市府提出「是否成為競選小金庫」的質疑，還是對市政脫序、社政系統失靈提出質疑，侯友宜都不願意正面回應，始終迴避質疑，永遠跳針回應「好好做事」。

張志豪建議，侯友宜應先將是否落跑選總統說清楚、講明白，讓市府辛苦的公務員可以安心工作，未來才不用分心當競選總部人員，這樣才有利市政的發展。

而對民進黨先前批評「侯友宜一心只想選總統，市政失靈一籮筐」，張愛晶回擊，侯友宜秉持以民為天的態度，率領市府團隊戮力以赴，打拚市政。不只聚焦友好連結、資源共享、城市共好，促成基北北桃合作交流平台的啟動運作，更克服了大環境缺工缺料及疫情影響的困難，達成安坑輕軌正式通車的目標。

張愛晶說明，侯友宜近期將展開本年度的行動治理列車，深入基層了解市民朋友關心的大小事，立即回應問題、解決問題。為達成2030願景，包括新北市市立美術館、三重第二行政中心、塭仔圳及蘆洲醫療園區等建設，都在如火如荼全力推進中，民進黨發言人卻誣指新北市政荒廢，等同傷害所有辛苦打拚的基層同仁。