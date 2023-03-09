　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

▲▼張志豪、黃彩玲召開「夏立言堅持訪中，國民黨朝共不演了」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市29區里長聯誼會總會長許承煬近日表示，他將赴國民黨中央遞交連署書，要求國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，遭民進黨批「一心只想選總統，市政失靈一籮筐」。而新北市府發言人張愛晶稍早則回擊，「執政黨不無中生有嘴砲亂國 」，民進黨發言人張志豪又再度開嗆，「新北市的里長遞交連署書是事實，哪裡無中生有？」

張志豪表示，侯友宜目前仍是新北市長，過去曾發生的市政缺失，本來就該接受各界的檢視，同時虛心接受議員的監督。若面對相關市政質疑就氣急敗壞，甚至動用新北市府公務資源來攻擊民進黨，難道侯市府是侯友宜的競選總部？

張志豪指出，里長遞交連署書是事實，哪裡無中生有，過去不論是市議員對侯市府提出「是否成為競選小金庫」的質疑，還是對市政脫序、社政系統失靈提出質疑，侯友宜都不願意正面回應，始終迴避質疑，永遠跳針回應「好好做事」。

張志豪建議，侯友宜應先將是否落跑選總統說清楚、講明白，讓市府辛苦的公務員可以安心工作，未來才不用分心當競選總部人員，這樣才有利市政的發展。

而對民進黨先前批評「侯友宜一心只想選總統，市政失靈一籮筐」，張愛晶回擊，侯友宜秉持以民為天的態度，率領市府團隊戮力以赴，打拚市政。不只聚焦友好連結、資源共享、城市共好，促成基北北桃合作交流平台的啟動運作，更克服了大環境缺工缺料及疫情影響的困難，達成安坑輕軌正式通車的目標。

張愛晶說明，侯友宜近期將展開本年度的行動治理列車，深入基層了解市民朋友關心的大小事，立即回應問題、解決問題。為達成2030願景，包括新北市市立美術館、三重第二行政中心、塭仔圳及蘆洲醫療園區等建設，都在如火如荼全力推進中，民進黨發言人卻誣指新北市政荒廢，等同傷害所有辛苦打拚的基層同仁。

ET快訊
她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因
大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國
樹林工地挖出「漆黑巨大古木」價值恐破億　工地主任回應了
快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了
「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白
中國游擊未來之星　他從大谷翔平手中敲安！曾奪全壘打王
陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了

新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在大陸先解除團客、自由行禁令

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了

新北市府批「嘴砲亂國」　民進黨回嗆：遞交連署書哪裡無中生有？

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

蔡英文擬在美見麥卡錫　陸委會：中共沒有立場表達不當言論

樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

陸客來台還要等等　陸委會：關鍵在大陸先解除團客、自由行禁令

精製糖是慢性毒藥！不只手搖飲　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了

親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

不自覺透露愛的訊息　12星座男暗戀行為大公開

東森新媒體打造線上線下創新服務　王令麟霸氣喊：2027廣告年營收衝50億

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

金管會打詐！　Google、臉書同意：接獲舉報啟動下架

大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國

樹林工地傳挖出破億元「漆黑巨大古木」　工地主任回應了

快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了

瘋狂粉絲連2天打電話到家！　米可白罕動怒「公開警告」：有事嗎

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

政治熱門新聞

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

快訊／金門二膽島1上兵今早失聯　陸軍至今找不到人

牙醫史書華FB粉專「啪沒了」鍾沛君：爽啦！

兩岸10航點明恢復　含廣州、深圳、福州等

蔣萬安撂話：絕不容許黑道肆意橫行

國民黨大亂鬥　邱毅喊「他」跳出來：大家糊塗

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

賴清德不建議議員選立委！徐巧芯一句酸爆

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

中華隊首戰慘敗！　朱立倫深夜信心喊話

兩岸恢復10直航點　總統府回應了

親中領導人讓台灣避戰？律師搖頭了

陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦

蔡英文見麥卡錫！她推測：與烏克蘭戰場有關

更多熱門

相關新聞

「誠信條款」猛打藍營　黃暐瀚曝通過內幕：可見賴清德已定於一尊

「誠信條款」猛打藍營　黃暐瀚曝通過內幕：可見賴清德已定於一尊

民進黨中執會昨日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，被視為民進黨版「大局條款」。對此，資深媒體人黃暐瀚9日表示，此條款不僅猛打藍營「落跑」議題，更重要的是，儘管各派系都反對民進黨主席賴清德提議，但卻還是照樣通過，可見他現在已是「定於一尊、一呼百諾、一錘定音」。

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

兩岸、外交能力遭質疑成2024弱點？　侯友宜：新北市有它的角色定位

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

坦言藍營內部對郭台銘有質疑　連勝文：若再退黨那情何以堪？

坦言藍營內部對郭台銘有質疑　連勝文：若再退黨那情何以堪？

關鍵字：

侯友宜民進黨張愛晶張志豪

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面