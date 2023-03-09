朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨秘書長黃健庭昨日對外表示「朱立倫不會把自己納入總統民調」，媒體人張禹宣9日說明，朱立倫真正要允諾的，並非被動式的妥協「不作穿雲箭」，而是實質上發揮黨主席的角色，甘願作「那所欠的東風」，才是真的大公無私。

張禹宣表示，國民黨2024總統大選提名如今走入沉潛期的階段，也算上了軌道。其中的不安定因素也在今日消除一半，但僅僅一半。朱立倫透過黃健庭對外稱「不會把自己納入總統民調」，除了化解外界對於球員兼裁判的質疑，同時也強化了黨中央的公正性。

張禹宣認為，其中的貓膩在於，這不是由朱立倫本人開口，而是透過轉達的方式，替事後變卦不落人話柄埋下伏筆。朱立倫主張的是不納入民調而非不參選，但在鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜兩強相爭的前提下，依照「最強」的說法，只要持續保持能夠打贏民進黨的態勢，當然沒有朱立倫的角色與空間，在此時不加入民調等於不參選2024。

「然而，朱立倫真正允諾的，並非被動式的妥協不作穿雲箭，而是實質上發揮主席的角色，甘願作那所欠的東風，才是真的大公無私。」張禹宣表示，侯友宜欠的是「時間換取空間」，在六月休議期間之前，如何在市長任期與參選總統之間拿捏權衡。面對政敵與黨內雜音持續進逼的聲浪，侯友宜正不斷失血，朱立倫不該只是「我沒有要選」，而是該作那東風，替侯友宜「製造空間換取時間」。

張禹宣說，如果朱立倫只是「不作穿雲箭」，不加入民調並開放郭台銘入場，最後的結果只會導致泛藍內部廝殺慘烈，壁壘分明最後兩人民調雙雙走低，最後就算朱立倫整碗捧去，也只剩破鍋爛蓋。若朱立倫真心「大局為重」，就該主動作那欠缺的東風。

張禹宣指出，不管是過去挺韓的勢力，又或是支持侯友宜的聲音，以及郭台銘的擁護者，彼此仍然存在高度的敵視，甚至頻頻喊出「非Ｘ不投」，在網路上彼此論戰的火力比打執政黨更來的兇猛，這才是朱立倫真正的課題。「被動地應對，等同主動的放任國民黨走向敗局」，張禹宣強調，2022的大勝並非國民黨或者任何一個人的勝利，而是全台灣所有勝選的議員到縣市首長，數百名人士共同創造的成果，動力的根源叫做「討厭民進黨」。

張禹宣透露，當開始出現「非Ｘ不投、沒Ｘ郊遊」的聲浪時，國民黨就已正中民進黨的下懷，偏離了這樣的初衷。最後，輸的也不是國民黨，屆時國民黨恐怕已不復存在。而這些，朱立倫絕對清楚明白，也有智慧化解，唯一差就差在，能否在時間來得及之前「甘願」。