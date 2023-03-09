「粉紅超跑」進香！燈籠入侵害延誤　台鐵拍板不求償「原因出爐」

▲拱天陸橋吊掛燈籠入侵，台鐵白沙屯到後龍間電車線斷股。（資料圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖2月舉辦進香之旅，9天內吸引11萬人隨香創紀錄，不過白沙屯境內沿途吊掛燈籠2月15日傳出鋼絞線斷裂，入侵台鐵路線導致電車線主吊線斷股，導致單線行車2小時影響3列車延誤，不過該案因無法釐清燈籠吊掛者，加上無設備損壞，台鐵拍板該案將不會向肇事者求償。

有「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖2月進香9天全程徒步走了342.3公里，11萬人爭相隨香，不過也發生意外插曲，台鐵2月15日後龍＝白沙屯間電車線主吊線斷股，該區間一度單線行車運轉2個多小時，經查是拱天陸橋掛燈籠鋼絞線斷裂碰觸主吊線造成，該起事件影響3列累積延誤27分，約190人受影響。

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不過入侵燈籠涉及宗教進香活動，台鐵第一時間相當低調，事後也難以釐清吊掛燈籠肇事者為誰，加上影響不大，台鐵拍板不追究。

台鐵局表示，2月15日本局電力人員巡查時發現，後龍＝白沙屯(K151+150)處電桿旁，燈籠可能受強風吹襲斷裂纏繞，且電車線主吊線輕微受損，隨即辦理路線封鎖斷電，主吊線斷股經壓接處理後恢復正常行車。經查本案台鐵並無設備損壞，受影響列車合計延誤27分鐘，台鐵將不會向肇事者求償，惟仍將釐清事件原由，避免類似情形再發生。