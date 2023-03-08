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國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

▲▼在香港鐵路工作的鐵道作家蕭潔恒6月18日將包下台鐵列車補辦因疫情遲到的婚禮。（圖／蕭潔恒提供）

▲在香港鐵路工作的鐵道作家蕭潔恒6月18日將包下台鐵列車補辦因疫情延宕的婚禮。（圖／蕭潔恒提供）

記者李姿慧／台北報導

等了3年終於圓夢！在香港鐵路工作的鐵道作家蕭潔恒2020年原要包下台鐵蒸汽火車「結婚」，卻因疫情打亂規劃，去年在港登記，如今台灣國境解封，蕭潔恒拜訪台鐵，規劃今年6月包下台鐵列車補辦婚禮，一圓3年前未圓的夢，造訪路線圖上沒有的車站。不過他遺憾地說，疫情帶走了父親，永遠看不到他結婚了。

現年40多歲的蕭潔恒任職香港鐵路公司，是香港知名鐵道作家，也是交通迷，曾出版過5本與鐵道相關書籍，鐵道意外成了他人生中的月老，蕭潔恒寫的第一本鐵道書《鐵路系統技術入門》讓他遇見人生的另一半，當時母校邀請他返校演講，當時的司儀事後成了他的女友並相戀10多年。

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原本兩人規劃2020年舉辦婚禮，熱愛鐵道的蕭潔恒當時打算包下蒸汽火車當結婚禮車，卻因香港沒有保存蒸汽火車無法圓夢，因此打算來台灣舉辦鐵道婚禮，原已談好2020年9月包下台鐵蒸汽火車結婚，未料一場疫情打亂了計畫。

蕭潔恒說，當時因為疫情來不了台灣，也不知道何時疫情可以結束，更不知何時可以圓夢，他想，不能拖著一個女孩子這麼久時間，因此去(111)年3月30日就在香港登記結婚，很可惜的是，當時因為疫情，即便是登記結婚，親友也不能觀禮。

如今疫情流感化，台灣國境解封，也開放香港自由行來台，蕭潔恒決定再度來台，一圓3年前未圓的夢想，蕭潔恒近日不但飛來台灣，今更前往拜訪台鐵，洽談包車結婚事宜。蕭潔恒表示，目前他已和台鐵談妥今(112)年6月18日將包下結婚列車，補辦婚禮。

由於蒸汽火車包車仍有變數，考量R20型也是香港九廣鐵路的G12型，目前初步規劃先採R20型柴油機車牽引5節莒光商務車廂，若蒸汽火車可以租用將改用蒸汽機車牽引，預計從新左營到枋野，期間將造訪「2個台鐵路線圖上沒有的車站」，包括旅客無法下車的枋野車站，結婚列車也將開進潮州鐵道文化園區停靠僅員工可抵達的「南方小站」。

蕭潔恒說，枋野站和南方小站這兩個站都是一般旅客無法到的車站，也是台鐵路線圖上沒有的車站，相當特別，當天結婚列車將邀請50多名台港朋友，其中約有30到40多名香港親友，其中不乏港鐵的同事，因為高雄班機很少，有些港鐵同事將搭早上班機來，當天再搭最晚班機走。談起同事熱血快閃參加他在台鐵道婚禮，他笑著說「這就是香港人」。

蕭潔恒不僅是鐵道迷，也是交通迷，他說，他與另一半去年選在3月30日登記結婚，是因為他們倆人常常搭A330飛機出國旅行，是他們最常搭的飛機機型，對他們來說別具意義，因此選330這個日期登記結婚。

睽違了3年，蕭潔恒今年6月18日終於可以來台圓夢，包下他熱愛的鐵道列車辦一場夢想的婚禮，據悉，當天結婚禮車如果採R20型柴油機車牽引5節莒光商務車廂，費用大約10多萬元，如果蒸汽火車狀態良好可以租用，費用則約30到40多萬元。

如今即將圓夢，蕭潔恒也透露有些許遺憾，蕭潔恒說，疫情帶走了他父親，老人家撐不住10多天隔離離開人世，永遠都看不到他的婚禮，令他很傷心，如果沒有疫情，父親就能見證他人生重要的一刻。

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