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解決基隆通勤族交通痛點　謝國樑爭取自強號加停南港站

▲不少基隆通勤族對於上班上學時間被擁擠在路上都很有感，因此基隆市長謝國樑上任後就從交通著手，再往生活各方面延伸，希望為市民朋友打造更友善舒適的生活空間。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲經常塞車的困擾，讓交通成為不少基隆市民的日常生活痛點。(資料照／記者郭世賢翻攝)

記者蒲世芸／採訪報導

人潮擁擠與被塞在路上的通勤日常，讓不少基隆人都很有感，對許多市民來說，還沒到公司或學校在通勤時就耗費掉了大半的時間和精力。基隆市六合里里長潘德發提到，「我們希望在客運業者的部分，能夠做一個補貼，讓客運業者願意投入更多車班次，來疏運我們基隆市有這麼龐大的通勤族。不管是就業或學生等族群，讓我們民眾不用每天花在等車的時間上。」東安里里長林睿騰則提到，「其實基隆離台北實在太近了，很多學生和上班族，尤其是上班族大部分都往台北就業，所以我覺得能縮短通勤時間是很重要的。」

▲基隆通勤族時間耗費長　謝國樑爭取自強號加停南港站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

縮短通勤時間是大多數基隆人的心聲，為改善這樣的狀況，基隆市長謝國樑提出爭取台鐵加開基隆直達南港列車訴求。在多方協調下，3/13起自強號109車次，7點34分基隆站發車經八堵直達台北站的列車，將增加停靠南港站方便通勤族轉乘，並疏解國道客運人潮。基隆市長謝國樑說，「感謝台鐵跟幾位立法委員大家一起努力協助，我們現在促成了有直達車可以到南港，這個起站是從基隆開始然後到八堵，而後再到南港。以八堵來說，正好可以疏散我們9026客運從安樂區麥金路沿線很多站，因為現在都是長期等候客運，在車上如果遇到雨天，公路路況容易不好就會塞車，造成通勤時間長。現在譬如說八堵站以後，一站就可以到南港，耗時大概17分鐘，所以這樣的一個通勤效率，我覺得對基隆的通勤族朋友是很有幫助的。」

▲基隆通勤族時間耗費長　謝國樑爭取自強號加停南港站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲在基隆市長謝國樑積極爭取與多方協調下，台鐵3/13起自強號109車次將增加停靠南港站，方便基隆通勤族轉乘。

除此之外，謝國樑上任後也持續推進基隆捷運發展，希望能完善基隆市民的交通生活。基隆市長謝國樑說，「基隆民眾期盼有高效率的交通工具，能快速讓他們到台北去上班再回到基隆來。那捷運是每一站都停的，從南港到八堵就是基隆捷運的預定路線，預計大概要50分鐘，這個時間並不算短，但是捷運是對周邊城市發展很有幫助的，所以我覺得基隆民眾相當樂見。」

▲基隆通勤族時間耗費長　謝國樑爭取自強號加停南港站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼謝國樑上任後首要任務之一就是解決通勤族「行」的問題。

▲基隆通勤族時間耗費長　謝國樑爭取自強號加停南港站。（圖／記者謝婷婷攝）

不僅如此，對於青年朋友的部分，謝國樑也祭出青年電動機車方案，協助年輕朋友在「行」的路上更為便捷。基隆市長謝國樑提到，「從最近一些媒體報導，我們可以看到國內主要幾個品牌好像對基隆的採購案是有興趣的，而且願意提出這些方案，我們樂見看到這樣的情形，樂意看到這些激烈的競爭，可以創造出對市民朋友更好的待遇。我們的想法自始至終都沒有改變，就是我們地方負擔3萬塊，中央負擔1萬塊，4萬塊要求這些好的機車廠做出好的產品，給基隆的青年朋友來使用，青年朋友是不用負擔費用的；但不用負擔的前提是他們要參與社會責任，要做永續及公益來回饋給社會。」基隆市長謝國樑從交通著手，再往生活各方面延伸致力打造友善舒適空間，幫助所有市民朋友可以在基隆擁有更優質生活。

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