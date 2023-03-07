勇腳阿伯追粉紅超跑走9天！14歲「左手2指被絞斷」　悲慘人生曝

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年遶境進香於2月12日啟程，其中最受關注的「香燈腳」就是雙腿已經變形、但仍貼上繃帶堅持走完全程的「勇腳阿伯」。《ETtoday新聞雲》找到這位勇腳伯，才發現阿伯不只雙腿變形，左手食指、拇指也已截肢，剩下3根指頭；但勇伯不向命運低頭，在人生最絕望的時候遇到媽祖，就這樣一拐一拐跟著走，這一走就是20多年。

勇腳阿伯說，14歲那年他到鞋廠工作，卻因操作機器不慎，左手最重要的大拇指、食指全被絞斷，從此截肢，左手僅剩下3指；儘管如此，勇伯仍不放棄，相信自己還有右手，堅持要闖出一片天。

勇伯左手傷癒後轉到清潔隊工作，隨後又去貨運行，但厄運卻沒有結束，就在他到貨運行隨車當小工的第4天，又在高速公路上發生重大車禍，雖然大難不死，但右腿膝蓋以下骨頭碎裂，還因此引發骨髓炎，左腿也嚴重受創，差點沒救。

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▲勇伯左手大拇指、食指14歲那年就遭絞斷截肢。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲勇腳阿伯雙手合十感謝白沙屯媽祖。

在人生最低潮的時候，勇伯帶著慈善會為他籌募7萬多元醫藥費放在包包內，準備要到醫院開刀前夕，錢又被小偷摸走，山窮水盡的他，又氣又無助，向南瑤宮媽祖說「我不要醫了」，從此腰間繫上媽祖符令、肩背著行囊、手提一袋袋換洗衣物，就這樣一拐一拐跟著媽祖走，這一走就是20多年，勇伯跟過彰化南瑤宮媽祖、苗栗白沙屯媽祖、以及台中大甲媽，幾乎每次遶境都不缺席。

勇伯靠著每月殘障補助5千元度日，但要就醫還要生活，20多年來過著流浪的生活，直至去年在慈濟志工的協助下，有了低收入戶的身分，每月多增加3千多元，才勉強有了一個遮風避雨的租屋處。

勇伯說，自從車禍後雙腿就變形，無法像常人一樣穿鞋行走，每走一步就抽痛一次，但他卻不以為苦；去年在電視上，勇伯看到有媽媽帶著腦麻兒向白沙屯媽祖跪求賜福，他當時也向媽祖抽籤、擲筊，祈求腦麻病童能恢復健康，未料卻得到媽祖開示，表示「跟著走就對了」。

今年勇伯跟著白沙屯媽祖走完9天8夜、300多公里的行程，一路從苗栗走到北港、再跟著粉紅超跑隊伍回鑾，就算已經走到深夜10點多、其他香燈腳早已抵達目的休息，勇伯仍是一個人走在隊伍的最後面，不願輕言放棄，一步一步跟著媽祖走，如此精神也令民眾受到感動，一路上都有許多香燈腳從旁協助，勇伯也感到特別溫暖。勇伯說，接下來他還要跟著南瑤宮媽祖、大甲媽祖遶境進香。