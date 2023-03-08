藍總統作業啟動！黃健庭保證「不會拖到7月」　曝朱立倫參選機率

▲去年國民黨全代會，侯友宜與朱立倫互動良好。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（8）日下午主持中常會發表談話指出，面對2024大選，國民黨不譟進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始。副秘書黃健庭則透露，絕不會有到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，必須要在這樣的情形下凝聚黨內共識，且朱立倫沒有考量他自己，甚至不要把自己放進民調，「這個意思已經相當明顯了」，而下午的常會上，也有許多常委建議直接徵召，呼籲黨中央切勿再拖延。

民進黨中央13日將進行總統初選領表登記作業，可以確定副總統賴清德幾乎已定於一尊。國民黨祕書長黃健庭也於今日下午中常會會後表示，下周黨中央將成立「選戰策略會報」，負責立委選舉並初步規畫分3個階段進行，最快3月16日就會啟動，若無爭議4月初完成提名；至於初選民調，原則採30%黨員、70%全民調，但有參選人可自行協調全部使用全民調。

立委作業即將啟動，那總統部分呢？黃健庭直言，「已經了啦！」都有在協調徵詢，這次絕對不會有拖到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，怎樣在這樣的目標下，凝聚黨內共識，包括黨主席朱立倫與所有人在內，會去詢問執政縣市長、地方的意見領袖、黨內先進們，多聽大家的意見，「提名不是徵召就是初選，希望由黨中央來主動凝聚，廣泛地聽取意見後來有出作業。」

對於朱立倫在中常會語氣嚴峻地宣示，自己作為總教練，一定要提最好的選手、候選人，讓2024總統跟立委都能勝選。黃健庭則語帶深意的說，朱立倫的確沒有考量自己，甚至要求民調別把自己放進去，就是要負責把最強的提出來；至於最強人選出場方式，該人士直言，中常委剛剛在常會時多數建議直接用徵召，以免夜長夢多，如果這是共識的話當然可以使用，「如果對徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘的確也是可能人選，但徵詢時不會先去找郭台銘。」