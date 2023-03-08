　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍總統作業啟動！黃健庭保證「不會拖到7月」　曝朱立倫參選機率

▲▼國民黨全代會,侯友宜與朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲去年國民黨全代會，侯友宜與朱立倫互動良好。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（8）日下午主持中常會發表談話指出，面對2024大選，國民黨不譟進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始。副秘書黃健庭則透露，絕不會有到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，必須要在這樣的情形下凝聚黨內共識，且朱立倫沒有考量他自己，甚至不要把自己放進民調，「這個意思已經相當明顯了」，而下午的常會上，也有許多常委建議直接徵召，呼籲黨中央切勿再拖延。

民進黨中央13日將進行總統初選領表登記作業，可以確定副總統賴清德幾乎已定於一尊。國民黨祕書長黃健庭也於今日下午中常會會後表示，下周黨中央將成立「選戰策略會報」，負責立委選舉並初步規畫分3個階段進行，最快3月16日就會啟動，若無爭議4月初完成提名；至於初選民調，原則採30%黨員、70%全民調，但有參選人可自行協調全部使用全民調。

立委作業即將啟動，那總統部分呢？黃健庭直言，「已經了啦！」都有在協調徵詢，這次絕對不會有拖到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，怎樣在這樣的目標下，凝聚黨內共識，包括黨主席朱立倫與所有人在內，會去詢問執政縣市長、地方的意見領袖、黨內先進們，多聽大家的意見，「提名不是徵召就是初選，希望由黨中央來主動凝聚，廣泛地聽取意見後來有出作業。」

對於朱立倫在中常會語氣嚴峻地宣示，自己作為總教練，一定要提最好的選手、候選人，讓2024總統跟立委都能勝選。黃健庭則語帶深意的說，朱立倫的確沒有考量自己，甚至要求民調別把自己放進去，就是要負責把最強的提出來；至於最強人選出場方式，該人士直言，中常委剛剛在常會時多數建議直接用徵召，以免夜長夢多，如果這是共識的話當然可以使用，「如果對徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘的確也是可能人選，但徵詢時不會先去找郭台銘。」

ET快訊
日本首戰大谷翔平先發對中國　還要二刀流上場打擊
黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話
快訊／民進黨2024提名小組14人名單公布　潘孟安任召集人
26歲賓士男醉到斷片「正面曝光」！　同車女友：不知他有喝
虎航「飛日本機票降價」　最多降4千元
鄭宗哲開路二壘手！　餅總首戰派胡智爲有原因
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

快訊／民進黨成立2024提名策略小組　潘孟安任召集人

脫口「是女性才當財長」挨轟　曾銘宗揭「此話之意」：無歧視

藍總統作業啟動！黃健庭保證「不會拖到7月」　曝朱立倫參選機率

支持全動法不代表挺全民皆兵　王婉諭批綠營鴨霸：辦公室想一想就推

綠營「不建議現任議員轉戰立委」　黃揚明：直接禁止不是更乾脆？

王建煊喊關扁、執行死刑犯　鄭運鵬：比我想像的更奇怪

快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委

蔡英文近期「動作頻頻」　藍委疑：想展現20年來台美關係最好？

國民黨立委初選原則採黨員3成、全民調7成！　最快4月即可提名

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

快訊／民進黨成立2024提名策略小組　潘孟安任召集人

脫口「是女性才當財長」挨轟　曾銘宗揭「此話之意」：無歧視

藍總統作業啟動！黃健庭保證「不會拖到7月」　曝朱立倫參選機率

支持全動法不代表挺全民皆兵　王婉諭批綠營鴨霸：辦公室想一想就推

綠營「不建議現任議員轉戰立委」　黃揚明：直接禁止不是更乾脆？

王建煊喊關扁、執行死刑犯　鄭運鵬：比我想像的更奇怪

快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委

蔡英文近期「動作頻頻」　藍委疑：想展現20年來台美關係最好？

國民黨立委初選原則採黨員3成、全民調7成！　最快4月即可提名

不畏懼滿場台灣球迷　巴拿馬教頭專注比賽：來這裡就是要贏

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

周末「雨彈＋強冷空氣」接力襲台！最冷下探12度時段出爐

女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

GD前任們同框？　Jennie合照小松菜奈「親暱貼臉」韓網討論炸了

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全　陸外交部：續勸和促談消除核風險

櫻花市集限2天！「北市4免費活動」快筆記　還有戶外瑜伽、茶點飲料

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

王建煊選總統！喊當選馬上關陳水扁　1個月內執行所有死刑犯

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

換護照排爆！外交部增第二收件場所

民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

國民黨立委初選原則採黨員3成、全民調7成！　最快4月可提名

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

更多熱門

相關新聞

國民黨立委初選原則採黨員3成、全民調7成！　最快4月可提名

國民黨立委初選原則採黨員3成、全民調7成！　最快4月可提名

國民黨2024總統、立委選舉辦法何時出爐引發關注，國民黨祕書長黃健庭今（8）日在中常會會後表示，下周黨中央將成立「選戰策略會報」，負責立委選舉並初步規畫分3個階段進行，最快3月16日就會啟動，若無爭議4月初完成提名；至於初選民調，原則採30%黨員、70%全民調，但有參選人可自行協調全部使用全民調。

大選起跑！國民黨2024「選策會」將啟動　立委提名3階段規劃曝光

大選起跑！國民黨2024「選策會」將啟動　立委提名3階段規劃曝光

國民黨徵召侯友宜機率高不高？　蔣根煌表態：當然高

國民黨徵召侯友宜機率高不高？　蔣根煌表態：當然高

「總教練會提最好選手」　朱立倫談2024布局：無任何個人考量

「總教練會提最好選手」　朱立倫談2024布局：無任何個人考量

藍2024只有侯友宜能與賴清德一戰？　曾銘宗：你知我知

藍2024只有侯友宜能與賴清德一戰？　曾銘宗：你知我知

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面