國民黨徵召侯友宜機率高不高？　新北市議長蔣根煌表態：當然高

▲新北市議長蔣根煌。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼年初首度表態之後，新北市議長蔣根煌今（8）日再次表態，支持徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選。對於徵召侯友宜的機率，蔣根煌直言「當然高！」並重申徵召侯友宜當然是最好，且早點徵召侯友宜，就能夠早點團結整合，對立委選情也是最好。至於會否擔心前監察院長王建煊宣布參選總統影響侯友宜選情，蔣則一派輕鬆說「不會」。

國民黨今天召開南投立委補選後的首次中常會，中常委暨新北市議長蔣根煌出席會議時，遭到媒體堵訪。時值王建煊宣布參選總統，媒體問到會否擔心影響侯友宜選情，蔣一派輕鬆地答覆，「不會呀！」然後接著說，每個人都有參選的自由、每個人要選都可以。

有媒體問到會否在中常會提案提早徵召侯友宜，蔣根煌答，「徵召侯市長當然是最好，而且總召曾銘宗也講，民調最高就是侯。」但他也笑說，今天是來找主席聊天。至於是否贊同等到新北市議會總質詢6月結束後再徵召，蔣則四兩撥千斤，「這要問朱立倫主席呀！人家當主席有他的意見呀，對不對！」

另有媒體問及徵召侯友宜的機率是否很高？蔣根煌對此直言「當然高！」他也認同早點徵召侯友宜，就能夠早點團結整合。他強調，朱立倫有講過，民調最高的來當母雞，這對要選立委的人也是最好；並稱朱立倫身為主席，有主席的「那個」，要媒體們去問朱就好。

事實上，今年1月30日，蔣根煌即已首度表態支持徵召新北市長侯友宜。他當時表示，所有新北市民頭家都拜託侯友宜選總統，這要看他本人決定，「他如果要選，我當然是支持他，對不對」。針對提名方式，蔣當時就說，「當然是徵召會比較好。」