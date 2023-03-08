立院初審刪500萬宣傳費　疫後特別預算最慢4／11三讀

▲立法院聯席委員會初審「疫後特別預算案」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會8日下午初審攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，刪除財政部編列的宣傳費用新台幣500萬元，但因朝野對普發現金額度、經費挹注補貼台電等項目無共識，仍有近30個保留條文，全案仍須經朝野黨團協商。以議事規則推算，若朝野協商遲無法達成共識，須經冷凍期1個月時程，估可於4月11日完成三讀程序。

立法院聯席委員會今天初審「疫後特別預算案」，該案歲出共編列新台幣3800億元，其中包括全民普發6000元現金、挹注勞健保及台電公司虧損等項目，朝野立委共提出327刪除、凍結及主決議案，今經委員會決議，將高度爭議的1600萬元宣傳費刪除500萬元。

其中，包括國民黨立委賴士葆、羅明才、林為洲等人提案要求普發現金數額提高至每人1萬元。另針對挹注台電公司500億元部分，林為洲提案指出，台灣不使用核電，替代再生能源發展不如預期，電力政策問題未解決，提案全數減列挹注台電公司的500億元，同黨立委賴士葆則提案減列200億元；時代力量立委邱顯智也提案，以國家預算挹注虧損有違使用者付費原則，提案凍結15％（75億元）。