大選起跑！國民黨2024「選策會」將啟動　立委提名3階段規劃曝光

▲國民黨2024提名作業討論從今天開始。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨秘書長黃健庭今（8）日於中常會後轉述，黨中央會依據提名作業要點，成立類似「選戰策略會報」的單位，由中常會授權此單位進行諮詢、協調、尋覓人選；此單位成員名單目前還沒有正式討論，過去都是以副主席、秘書長、副秘書長、組發會等等，會討論是否擴大參與，預計下週中常會通過，而這就代表國民黨提名作業正式展開；而初步規劃，立委提名將以3階段進行。

黃健庭表示，黨中央內部初步規劃，立委提名將以3階段進行；第一階段在本月中旬約3月16日，進行選舉公告、領表、登記，最快4月初就會完成提名。第二階段是針對黨內競爭的選區，會盡快展開協調，並請「選戰策略會報」及黨內先進共同參與。如果協調不成，那才會進入第三階段，也就是初選。

黃健庭表示，其實初選辦法一直都在，《黨員參加公職人員選舉提名辦法》行之有年，原則希望6月底以前完成所有選區的提名作業。他並指出，前述辦法明訂區域立委依據「黨員投票」（佔百分之30）與「民意調查」（佔百分之70）之結果，但如果候選人彼此有共識採取全民調，亦可採全民調，如果沒共識，就依辦法來辦理。

至於外傳民調不再是提名時的唯一考量、應考量議題主導能力、配合度、戰力值等指標，黃健庭直截了當說「完全沒聽過」，並稱如果有人可以清楚告訴他「戰力值」的定義，那麼再來考慮，但現在是完全沒聽過。

國民黨主席朱立倫也於下午中常會指出，從今天起會和黨務幹部要號召所有支持者團結在一起努力，也會去拜會各個執政的縣市長、立委、中常委和黨內先進意見領袖，大家匯集意見團結在一起；中常會除了檢討、反省在南投無法勝選的原因外，將進行相關2024總統和立委選舉該怎麼做的時程討論。