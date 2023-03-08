「總教練會提最好的選手」　朱立倫談2024布局：無任何個人考量

▲朱立倫下午主持中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選腳步愈來愈近，相較於民進黨已定於一尊，就是副總統賴清德出馬，反觀藍營方面，新北市長侯友宜被外界視為最可能的人選，卻遲遲不願正面表態，目前則傳出黨中央最晚5、6便會直接徵召。國民黨主席朱立倫今（8）日於中常會上嚴正表示，面對2024選戰不躁進但是絕不拖延，所有提名相關作業跟努力今天開始，自己作為總教練，一定要提最好的選手、候選人，讓2024總統跟立委都能勝選。

朱立倫指出，面對2024選戰，國民黨不躁進但絕對不能拖延，相關提名從今天開始。朱強調，黨中央一定是秉持公平公正的立場，不可以也不會有任何偏私，請大家不要相信和散布任何的謠言和散布，自己的立場很清楚，「我作為黨主席，從頭到尾都是堅持無私無我，沒有任何個人考量，沒有自我，我只有求國民黨好」，做為總教練一定要提出最好的候選人，讓國民黨2024總統立委都能勝選，這是決心也是態度。

朱立倫說，國民黨必須團結黨內和團結一切可以團結的力量，「光靠國民黨是贏不了2024的，一定要團結所有可以團結力量」。朱重申，要團結所有非綠的力量共同努力才能迎向勝選，今天就是一個出發點。

朱立倫指出，從今天起會和黨務幹部要號召所有支持者團結在一起努力，也會去拜會各個執政的縣市長、立委、中常委和黨內先進意見領袖，大家匯集意見團結在一起；中常會除了檢討、反省在南投無法勝選的原因外，將進行相關2024總統和立委選舉該怎麼做的時程討論。

最後，朱立倫強調，所有謠言、不實傳言到今天為止，大家共同來面對未來的挑戰。