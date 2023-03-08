雪上加霜！缺蛋又爆禽流感　彰化雞場染H5N1...8011蛋中雞遭撲殺

記者唐詠絮／彰化報導

雪上加霜！彰化縣動物防疫所接獲大城鄉1場蛋中雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，7日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於8日完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺8,011隻蛋中雞。

▲彰化大城鄉爆發禽流感撲殺蛋中雞8千餘隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

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動防所指出，蛋中雞是指蛋雞生長過程的中間階段，也就是從孵化後的1日齡到80日齡。動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動物防疫所呼籲，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。