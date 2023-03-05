蛋價創歷史新高！蛋商：還有漲價空間「再漲10元都不為過」

▲國內蛋價再創歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價再創歷史新高，主導全台蛋價的台北市蛋商同業公會今（5日）宣布，為維持產銷供需及穩定市場秩序，雞蛋明（6日）起從每台斤52元漲到55元，產地價從3月9日（四）起每台斤42.5元漲到45.5元，蛋價創歷史新高。但有蛋商指出，近期還有漲價空間，再漲10元都不為過。

國內蛋價從去年初開始居高不下，去年7月產地價每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，站上歷史新高；同年10月蛋價調降2元，直到今年2月13日又調漲2元，只是才調漲不到1個月，蛋價又一口氣漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，再創歷史新高。預估消費端的小賣散裝蛋價，每台斤至少60元，而超市的平價洗選蛋，每盒至少要65元以上才買得到。

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中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，這次禽流感是有史以來最嚴重的一次，導致雞蛋缺口越來越大，嚴重衝擊消費端與餐飲業，而且是全台都缺蛋，原本每箱雞蛋盤價1040元，現在黑市價格已經喊到每箱1400、1500元，部分蛋農不交給固定合作的蛋商，私下賣給臨時加價的蛋商，實在不漲不行。

高傳謨還說，目前禽流感疫情還持續蔓延，雞蛋缺口仍看不到盡頭，短期內很可能會再調漲，每台斤再漲個5元、10元都不為過，畢竟美國蛋價都已經漲3倍，不適度調漲，對中盤商是傷害，而且也可抑制黑市買賣，讓蛋農覺得價差沒那麼多，才不會進行私下交易。