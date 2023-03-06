全台半年數10場禽流感案例　花蓮超前部署加強訪視監測

▲花蓮自去年迄今辦1520場養禽業者訪視，並派遣防疫消毒車前往養禽場周圍進行消毒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期國內發生禽流感嚴重衝擊畜禽產業，自去年9月至今年2月28日為止，全國已陸續發生數十場養禽場禽流感案例，而花蓮縣自去年11月在戶外野生鳥類排遺採樣監測到高病原性禽流感病毒後，經配合中央防疫政策進行周圍禽場採樣監測迄今，結果皆為陰性，預計第三輪監測採樣於3月下旬前完成。花蓮縣府籲請業者務必需提高警覺，做好場內自衛防疫工作。

縣長徐榛蔚說，面對疫情威脅，農友及民眾也切勿過於恐慌，配合政府防疫政策推動，將能度過此一風險期。花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，縣內家禽業者約73戶，為加強業者防疫工作，縣府持續協助防疫用消毒劑，更提供本縣各鄉鎮公所防護衣及口罩等防疫物資進行儲備以供應急。此外，今年2月邀請各鄉鎮巿公所召開「重要豬病、家禽流行性感冒及狂犬病防治工作小組會議」時，更進行「花蓮縣H5亞型高病源性禽流感防疫」兵棋沙盤演練，讓各鄉鎮公所動物防疫人員更加瞭解禽流感，超前部署提升本縣防疫量能。

▲邀請各鄉鎮巿公所召開「重要豬病、家禽流行性感冒及狂犬病防治工作小組會議」，超前部署提升防疫量能。

動防所長周黃得榮表示，去年迄今動防所除辦理本縣養禽業者訪視消毒及防鳥圍網查核計1520場次外，也派遣防疫消毒車前往養禽場周圍公共環境進行消毒，請養禽業者務必配合各項防疫措施，倘發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關（鄉鎮公所及動防所），並配合防疫人員指導，執行必要之處置措施，以避免禽流感病毒傳播，共同守護養禽產業安全。

縣府呼籲，縣內各養禽場務必遵守「花蓮縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，定期檢修防鳥圍網，避免飼養禽隻與野生鳥類接觸，杜絕家禽傳染病及禽流感發生。

