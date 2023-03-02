「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

▲嘉義蛋雞場再爆確診禽流感，讓國內蛋荒更雪上加霜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會動植物防疫檢疫局今（2日）表示，接獲家畜衛生試驗所通知，嘉義縣六腳鄉1蛋雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行3萬6766隻（24至125週齡）蛋雞撲殺銷毀作業，總計今年確診及撲殺禽流感禽場案例計26例（陸禽24場、鵝2場）。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3079萬隻，比上周再減22萬隻，而雞蛋每日生產量則維持11萬2千箱，近期又有多場蛋雞場確診禽流感，恐讓國內蛋荒更雪上加霜。

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防檢局指出，今明兩日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣較冷，日夜溫差大，請養禽場業者加強飼養管理，適時開啟禽舍保溫與通風設備，以減少禽隻緊迫，同時維持防鳥設施正常運作，落實場區門禁管制，人員、車輛、運輸載具及器具進出也應澈底消毒，人員進出不同禽舍也須更換乾淨工作衣鞋，以共同防範疫情發生及傳播。

防檢局呼籲業者，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。