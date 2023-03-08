獎勵推動首例大學公私併？教長坦言：成效未必好「支持可行方案」

▲教長潘文忠表示，不會透過獎勵誘因推動大學公、私整併。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許敏溶／台北報導

台科大與華夏科大重啟整併校協商，最快4月將整併計畫書報教育部，將寫下「公私併」首例，但立委黃國書今（8日）在質詢時表示，擔憂公私立大學合併無法源依據，尤其私校教職員工作權恐無法保障，建議教育部透過獎勵手段幫助，但教長潘文忠指出，過去經驗顯示，獎勵措施成效未必是好，目前兩校整併可採取私校法，法治面並沒有不能做，而兩校整併推動小組會談很多教職員工的轉換，若提出可行方案，教育部將會支持，可幫忙解釋法規。

去年5月華夏科大傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》獨家報導，兩校重啟整併，並成立整併推動小組，若順利的話，預計4月底將整併計畫書報教育部，華夏科大將申請今年停招、預計4年後停辦，屆時華夏校地、建築與學校整體教學與辦公設備將捐贈給台科大，華夏科大現址將改稱為台科大華夏校區，一旦成功，將成為公私整併首例。

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不過，兩校整併的前提之一，就是華夏科大教職員由台科大全部聘用，台科大擬以專案教師方式全部聘用，但私校工會質疑，台科大現有專案教師比例已經超過20%，不可能再多聘專案教師，就算教育部特別通融，各系所豈又願意多聘教師，且排課也是問題。

▲立委黃國書建議，透過獎勵誘因推動華夏科大與台科大整併。（圖／翻攝學校網站）

立委黃國書今早在立院質詢時，認為認為台科大與華夏科大整併，沒有法源依據，且教職員工的工作權該如何保障，包括年資要不要採納與如何計算，勞保與私校的公保、公校公保系統如何轉換，是否要透過修法因應，並建議教育部透過獎勵誘因推動公私併。

潘文忠指出，華夏科大目前校務與營運都是正常，沒有財務困難，是兩校認為，整併在一起效益是最大，是由下而上的合作，兩校整併推動小組會談很多教職員工的轉換，若提出可行方案，教育部會支持，法規上可以幫忙解釋，至於透過獎勵誘因進行整併，過去經驗告訴我們，成效也未必是好。