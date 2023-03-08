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4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

▲▼教育部長潘文忠 立法院教育委員會 經典賽 中華台北 國旗相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對役男在大學4年同時完成服役與學業，潘文忠表示，將在6 月底前提出配套措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

在總統蔡英文宣布兵役延長為1年後，國防部也提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，但仍有許多問題待克服，教育部長潘文忠今（8日）指出，在邀請五大校院協進會代表、學生代表溝通後，將會兼顧學生學業、校務發展及科系差異，審慎且深入地規畫配套措施，預計六月底前提出配套措施，讓大專校院可以進行因應並修正學則。

總統蔡英文去年底宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，配套措施包括由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假服役與放寬學分上限等。

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不過，國防部方案也引發各界正反支持與反對意見，反對者認為，利用每年寒暑假服兵役，達不到軍事訓練效果，也會影響學生想利用暑假出國遊學、交換生或實習的計畫，部分大學校長也認為，修業年限從4年縮短為3年，等於學校針對課程進行大調整與變動，批評不是好的方案。

另有大專校院協進會代表建議，現有大學學則規定，要修滿規定學分且成績優異者才能申請提前畢業，若由各大學自行修改學則，放寬為修滿規定學分即可申請畢業，既不會影響學生在大學學習完整性，學生也保有主動權，更不會因為分散在寒暑假去服兵役而影響軍事訓練完整性，是最簡單可行方式。

潘文忠今早到立法院教文會進行業務報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時指出，教育部會積極跟五大校院協進會代表、學生代表溝通，針對學生選擇在學期間能服役與修業等各方面，教育部在聽取意見後，除了兼顧學生學業，也會兼顧校務發展，並考慮到科系間差異性，審慎且深入地規畫配套措施，在整理各方意見後，預計6月底前公布配套措施，讓學校可因應修正學則。

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