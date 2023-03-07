WBC經典賽節目單印「台灣」遭禁發　潘文忠：支持帶國旗進場

▲教育部長潘文忠赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

「世界棒球經典賽」（WBC）即將登場，民進黨立委張廖萬堅7日質疑，轉播單位愛爾達電視是台灣的媒體，其在宣傳單秀出「台灣」名稱和國旗，卻被禁止在台灣主辦的球場散發，這根本就不合理，非常不能接受。對此，教育部長潘文忠語帶保留僅說，支持觀眾帶著國旗進場加油。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

張廖萬堅表示，這次負責轉播WBC比賽的愛爾達電視製作了一份節目表，其中在中華隊出賽的4場賽事標註「台灣」與國旗標示，卻被主辦單位禁止在比賽的球場發給球迷。

對此，陳建仁說，WBC在整個賽事過程都稱呼我方為「Chinese Taipei」。張廖萬堅說，主辦單位要遵循奧會模式，但是對於在主辦國的宣傳、商業活動，為什麼會這樣限制？他說，2013年WBC比賽時，球迷還帶著超大國旗，如果按照奧會模式，不是不應該進去嗎？

潘文忠回應，主辦單位和國際棒聯會有協議，要以奧會模式辦理比賽。張廖萬堅說，荷蘭的轉播單位ESPN都可以在宣傳單上使用國旗、稱呼台灣，為什麼台灣轉播單位只是秀了國旗、寫了台灣，卻被禁止在棒球場發放？這不是很可笑，讓人笑掉大牙嗎？這是太傷了球迷的感情。

潘文忠說，奧會模式的限制項目是官方，包括大會文件、手冊、廣播等，但是國人可以為選手加油打氣，帶國旗或宣傳品。張廖萬堅要求，教育部應要求賽事在台灣舉辦，對於球迷或者商業宣傳活動，應不受奧會模式規範之內，請他們不要自我設限。不過，潘文忠表示，既然已經進行到最後，無法重新去談原來奧會模式的官方文件，但是觀眾帶著國旗進場加油，教育部表示支持。