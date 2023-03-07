大專校園全面禁菸爆亂象！台學聯批：新法急就章「應暫緩施行」

記者許敏溶／台北報導

《菸害防制法》修正案在上月經總統公布，教育部也在上月發文各大專校院，要求在2月底前撤除校內所有吸菸區及有關器物，但台灣學生聯合會今（7日）上午到教育部前抗議，批評菸防新法急就章，各校為配合教育部指示，只能端出殘破荒謬的政策，導致校園菸害防治漏洞百出，無吸菸區就直接隨意吸菸，呼籲校園菸害防制不應急就章，在沒有縝密配套措施前，大專校院全面禁止吸菸條文應該暫緩半年到一年施行，應找到兼顧吸菸人口權益與菸害控管的解方。

▲台學聯理事長劉曜維認為菸防新法急就章，應暫緩施行。（圖／記者許敏溶攝）

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《菸害防制法》修正案在1月12日三讀通過，並在2月15日經總統公布，內容明訂內容明訂大專院校全面禁菸、購買菸品與加熱菸的年齡從原先規範的18歲提高到20歲等重點，而教育部也在2月21日發文各大專校院，要求落實菸防法規定，在2月底前撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，並在所有出入口設置明顯禁菸標示，並研訂宣導方式與管道，務必使教職員工生、警衛、駐警及校內委外商店廠商等人員均能獲知新規範。

不過，教育部作法引發大專學生不滿，台學聯今天上午到教育部前舉行記者會，大聲呼喊「菸防新法急就章，校園菸害難預防」口號，要求大專校院全面禁止吸菸條文應該暫緩施行，應該跟各方團體會面討論，並找到兼顧吸菸人口權益與菸害控管的解方。

台學聯理事長、元智大學學生會長劉曜維指出，雖然《菸害防制法》修正案在1月三讀通過，但至今行政院都未公告實施新的菸防法，但教育部卻在2月透過提醒事項，要求大專校院在一個月內完成校內室外吸菸區等配套措施，由於教育部未提供完善的指引給大專校院，導致一百所大學有一百種禁菸規定。

劉曜維舉例說，部分學校法規明定違法吸菸的教職員生與廠商，校方可以對其開罰，但開罰不符菸防法規定，僅有衛生單位可開罰，另教育部在提醒事項中表示，學校對校內違法吸菸者，可移送衛生單位，但移送必須違規者身份證字號、檢附相片、自白書等資料，「但有多少學校可強制取得這些資料？」

劉曜維也以元智大學為例，近期元智已經掛上全面禁菸紅布條，但至今卻持續發生吸菸區有人群聚集吸菸，或者無吸菸區就直接隨意吸菸，凸顯無緩衝期的急就章配套，造成校園更多混亂與失控，故呼籲大專校院全面禁止吸菸條文應該暫緩施行，至少有半年到一年的緩衝期，先跟各方團體會面討論，並找到兼顧吸菸人口權益與菸害控管的解方。

▲▼為配合教育部禁菸新政策，元智大學在原先吸菸區張貼禁菸告示並懸掛布條。（圖／台學聯提供）