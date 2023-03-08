8／1起女學生免費提供生理用品　教部：經費逾1億元「9.5萬人受惠」

▲從8月1日，在教育部校園及部屬場館友善將提供多元生理用品。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為改善「月經貧窮」，教育部今（8日）宣布，從8月1日，實施友善提供多元生理用品計畫，針對各級學校不利處境學生發放多元生理用品，並尊重學生使用生理用品種類、材質不同，規劃適性友善發放方式，預估112年度總經費約1億2百萬元，預估將有9萬5千名不利處境學生受惠，也將在各級學校及教育部所屬場館設置定點，提供緊急需求時取用。

根據統計，女性一生平均約花10萬元購買生理用品，為改善「月經貧窮」，教育部長潘文忠在去年11月立法院備詢時承諾，免費提供各級學校提供多元的女性生理用品，教育部也在今天正式宣布，從8月1日起正式實施。

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聚焦在CEDAW之月經貧窮及不利處境者交織性議題，教育部表示，規劃鎖定提供多元生理用品對象為不利處境及有急性需求學生，除免費提供生理用品給不利處境學生，尊重學生個人使用習慣選擇外，也將教導認識不同種類的生理用品，研擬關懷輔導教育措施，減少學生於月經期間身心窘迫情形。

教育部指出，針對高中以下學校不利處境學生，將個別提供生理用品，提供方式得發放生理用品實物或票券等，由地方政府或學校在兼顧學生不同需求下，評估、考量各地方、學校區域位置、環境、資源差異，規劃因地制宜且適切友善的提供方式。教育部將予以補助，並已報行政院爭取全額補助地方政府，另將在學校設置定點，以供急需學生取用生理用品實物。

另教育部針對大專校院不利處境學生，則以「大專校院弱勢學生助學計畫」對象為主，將多元生理用品補助納入計畫內之生活助學金發放；針對有急需的學生，學校得兼採定點取用及定點販售；而教育部所屬場館針對有急需之入館民眾，採定點取用，生理用品放置於服務台、哺集乳室及醫務室等，民眾可洽服務人員索取；此外，教育部亦持續鼓勵場館辦理定點販售，提升民眾急需之近便性。