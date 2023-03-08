　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8／1起女學生免費提供生理用品　教部：經費逾1億元「9.5萬人受惠」

▲台南市政府去年8月率全國之先推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，獲得教育部肯定，全國實施，市長黃偉哲樂觀其成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲從8月1日，在教育部校園及部屬場館友善將提供多元生理用品。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為改善「月經貧窮」，教育部今（8日）宣布，從8月1日，實施友善提供多元生理用品計畫，針對各級學校不利處境學生發放多元生理用品，並尊重學生使用生理用品種類、材質不同，規劃適性友善發放方式，預估112年度總經費約1億2百萬元，預估將有9萬5千名不利處境學生受惠，也將在各級學校及教育部所屬場館設置定點，提供緊急需求時取用。

根據統計，女性一生平均約花10萬元購買生理用品，為改善「月經貧窮」，教育部長潘文忠在去年11月立法院備詢時承諾，免費提供各級學校提供多元的女性生理用品，教育部也在今天正式宣布，從8月1日起正式實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聚焦在CEDAW之月經貧窮及不利處境者交織性議題，教育部表示，規劃鎖定提供多元生理用品對象為不利處境及有急性需求學生，除免費提供生理用品給不利處境學生，尊重學生個人使用習慣選擇外，也將教導認識不同種類的生理用品，研擬關懷輔導教育措施，減少學生於月經期間身心窘迫情形。

教育部指出，針對高中以下學校不利處境學生，將個別提供生理用品，提供方式得發放生理用品實物或票券等，由地方政府或學校在兼顧學生不同需求下，評估、考量各地方、學校區域位置、環境、資源差異，規劃因地制宜且適切友善的提供方式。教育部將予以補助，並已報行政院爭取全額補助地方政府，另將在學校設置定點，以供急需學生取用生理用品實物。

另教育部針對大專校院不利處境學生，則以「大專校院弱勢學生助學計畫」對象為主，將多元生理用品補助納入計畫內之生活助學金發放；針對有急需的學生，學校得兼採定點取用及定點販售；而教育部所屬場館針對有急需之入館民眾，採定點取用，生理用品放置於服務台、哺集乳室及醫務室等，民眾可洽服務人員索取；此外，教育部亦持續鼓勵場館辦理定點販售，提升民眾急需之近便性。

ET快訊
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性
女偶像改當議員！　從政年收破千萬「薪資明細公開」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

馬防部官兵斷炊吃罐頭　陳建仁：未來不能再發生

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

侯友宜未來會輸賴清德？　蔡正元曝賴清德「最強優勢」：超耐打

女性陷「低薪、照顧、升遷」困境　范雲提8解方：政府提高薪資

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

全球經濟必死？　末日博士再預言：各國央行必提高利率

勞保基金不會倒　陳建仁：勞工安心工作、長長久久領到老

大聯盟分析中華隊戰力　A組實力最平衡的一組

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

「濕冷大變」一波降雨　降10℃回冬時間曝

更多熱門

相關新聞

WBC經典賽「印國旗」遭禁止　教長：全力支持民眾帶國旗進場

WBC經典賽「印國旗」遭禁止　教長：全力支持民眾帶國旗進場

「世界棒球經典賽」（WBC）今（8日）登場，但卻傳出轉播單位禁止秀出「台灣」名稱和國旗，教育部長潘文忠今表示，經典賽是一個國際眾所矚目比賽，主辦單位過去決議採用奧會模式在台灣辦理，以奧會旗幟作為代表且行之多年，但許多熱情球迷觀眾希望進場為國家代表隊加油，教育部也跟協辦單位協調說明，若民眾球迷要帶國旗為國家代表隊入場，我們全力支持且歡迎，希望大家共同為中華隊做最大加油。

經典賽節目單印「台灣」遭禁發　潘文忠回應了

經典賽節目單印「台灣」遭禁發　潘文忠回應了

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

防ChatGPT影響學習公平性！教長：聽取意見後訂出規範

防ChatGPT影響學習公平性！教長：聽取意見後訂出規範

關鍵字：

月經貧窮潘文忠女性生理用品

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面