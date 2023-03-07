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「大海的女兒」總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績

▲「大海的女兒」總幹事林麗美 帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲「大海的女兒」總幹事林麗美，帶領漁會推廣貢寮鮑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日為國際婦女節，提到漁會工作職場，傳統印象大多數以男性陽剛為主，然而隨著時代演變及性別意識抬頭，已經有愈來愈多的女性加入漁會工作，為組織內部既有的制度與文化帶來新的改變。貢寮區漁會總幹事林麗美以細心溫柔而堅韌的形象，為漁民協調溝通解決問題，並且深耕在地漁產品推廣創造銷售佳績。

林麗美出生在澳底漁港，因為家中從事捕魚作業，故經常到漁會辦事，遂立志想在漁會工作為漁民服務念頭。畢業後即在漁會辦理保險業務從基層做起，剛開始不習慣與漁民之間對話模式，但相處久後瞭解漁民個性直率，對待他們就如同對待自己家人一樣而建立感情。

▲「大海的女兒」總幹事林麗美 帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲貢寮區漁會與新北市農業局合作，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造「貢寮鮑」品牌。

之後林麗美又調任工程單位適逢政府採購法施行，當時雖不熟捻規範及程序，但林麗美仍憑藉著不服輸的個性持續上課學習，終於辦竣澳底漁港辦公大樓、製冰廠及直銷中心等工程案；至漁會服務已30多年，期間為瞭解漁民工作環境，她也親自出海參與漁撈作業，陪同漁民近海養殖及採收，同時與新北市農業局合作，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造「貢寮鮑」品牌，為提升漁產品價值，近年更研發急速冷凍鮮鮑、滷鮑、白帶魚塊、魚卷、魚丸等水產加工品。

透過希望廣場、新北希望市集及網路行銷等多角化經營，讓貢寮鮑及水產加工品產業在市面上發光發熱，截至2022年底產值更已突破2.3億元。另外，林麗美希望利用全國第1座「栽培漁業示範區」卯澳灣的得天獨厚地形，結合卯澳漁村及馬崗漁村在地資源與特色，發展為觀光旅遊休憩漁村，開創嶄新的漁村風貌。

▲「大海的女兒」總幹事林麗美 帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲貢寮區漁會總幹事林麗美以細心溫柔而堅韌的形象，為漁民協調溝通解決問題。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，傳統認為漁業界是男人天下，但身為女性總幹事在會務行政、漁民之間有著互補作用，並以大海的女兒自居及溫柔細心的特質，在溝通協調過程中無形化解衝突。

農業局長李玟表示，貢寮區漁會在總幹事林麗美的帶領下，發展日益卓越，在專業能力上表現突出，證明女性在漁業領域出頭天，並成功地翻轉漁會職場之刻板印象。市府持續挹注資源提供相關服務，冀望更多年青漁民投入創新能量及活力，為新北漁業帶來新氣象與發展契機。

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