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新北校長當眾巴特教生！強辯：靠北只是口頭禪...學生怒揭惡行

▲▼ 新北市某國中王姓校長（中）去年（2022年）遭一名特教生多次善意提醒要用隔板，未料他竟惱羞成怒當眾辱罵學生。（圖／翻攝自該校臉書）

▲ 新北市某國中王姓校長（中）去年（2022年）遭一名特教生多次善意提醒要用隔板，未料他竟惱羞成怒當眾辱罵學生。（圖／翻攝自該校臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市某國中一名特教生去年底在學校用餐時，見到校長也來用餐，卻未使用防疫隔板，他好意提醒校長，未料卻被校長當眾辱罵「哩系勒靠北」，校長事後向全校解釋，「靠北」只是他的口頭禪，遭教育局懲處後，校長疑似又面談學生，並錄影要揪出「爪耙子」；教育局則表示，已對該校長管教失當立案調查，將開會進行懲處，並加強督導。

新北市東北角風景區的某國中，全校僅有25名學生。4年前，時任該校的一名游姓校長被踢爆擁5輛賓士車，更囂張把私車停在校內充電，如今，現任王姓校長惱羞成怒辱罵學生，再度鬧上媒體。

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這起事件發生在去年12月中旬，王姓校長走進學校餐廳用餐，因未依規定使用防疫隔板，遭一名特教生多次提醒，但校長置之不理，最後惱羞成怒對學生喝斥「哩係咧靠北！｣，還大力拍擊學生後背飆罵：「要不是你是特教生，我早就打下去了！｣

當天放學集合時，王校長針對爆走一事向全校說明：「靠北只是我的口頭禪」，讓學生們聽不下去，將整個來龍去脈憤怒地寫在聯絡簿，以及IG限動上，表達抗議與不滿。

▲▼ 學生在IG上怒PO校長行為。（圖／投訴人提供）

▲ 學生在IG上怒PO校長行為。（圖／投訴人提供）

投訴人指出，王校長被陳情到教育局遭調查準備懲處後，卻秋後算帳，針對陳情的可疑的學生們一一叫入校長室，並用攝影鏡頭對著學生詢問「誰是爪耙子」，嚇壞學生，該事已向立委申訴，希望趕緊能汰換掉這樣不適任的教育人員。

對此風波，王校長回應：對於本人不當言論造成學生不舒服的感覺，本人誠懇與鄭重的表達歉意。經過此事件本人已深切自我反省檢討與改進，並將接受教育局相關的處分。針對秋後算帳約詢學生一事，王校長解釋，會裝監視器鏡頭的做法，是為了確保離開座位時，能保護學校重要文書及財產的安全，此設備無加裝任何資料儲存的裝置或功能，亦絕無請學生到校長室質問是否陳情人等相關情事，也已於去年底移除該設備。

教育局3點回應，接獲相關陳情時立即介入並啟動調查程序，針對校長言行不當部分，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法審議。第二，其他陳情事項經調查皆非屬事實，後續將由督學定期不定期入校督導，如有違反相關規定，將依法嚴辦。

第三，教育局重視校長專業發展，透過校長三級輔導機制，由駐區督學、聘任督學與師傅校長共同參與，運用例行訪視、會議研討與座談等方式，於平時了解校長辦學情形並適時給予指導或提供協助，對於初任校長亦提供足夠的諮詢管道與心理支持。

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