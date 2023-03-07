　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

迎接38婦女節！新北市圖推廣性平　女性專屬閱讀饗宴

▲新北市圖推廣性平 女性專屬閱讀饗宴。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推廣性平，女性專屬閱讀饗宴。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

響應2023年聯合國國際婦女節主題，新北市立圖書館特別從3月8日起至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過一系列兩性關係講座、職業×性別論壇、熟齡繪本應用、輕瑜珈動閱讀、電影裡的性平課、「無差別制服設計」研習課程、性平主題書展、女性影展等，讓更多人重視並關注女性權益。

新北市立圖書館王錦華館長表示，國際婦女節為紀念女性平權運動，2023年聯合國國際婦女節的主題為「創新和技術促進性別平等」，新北市立圖書館特別針對不同年齡層的女性朋友推出專屬的閱讀活動，讓女性朋友可以藉由享受閱讀與自己對話，從閱讀中汲取養分，學習寵愛自己、擁抱自己。

3月8日婦女節當天，汐止分館與汐止國民運動中心合作推出「紫色女孩輕瑜珈」活動，讓忙碌工作、照顧家庭的女性朋友，可以透過融合東方傳統的瑜伽和西方彼拉提斯，療癒身心，緩解筋骨痠痛；土城分館則推出「美顏料理才藝班」，邀請專業達人現場實做示範料理，教婦女朋友用飲食吃出美麗。

為了讓性別平等更落實於日常生活中，總館同時邀請到各領域專家，帶大家從不同角度探討家庭、女力、兩性情感等議題。總館3月12日 「電影裡的性平課」邀請到資深媒體人童一寧，帶大家透過《關鍵少數》電影座談，反思性別觀點；3月18日兩性專家吳娟瑜「浪漫平行線交會」，將和大家分享如何全面革新兩性家庭觀，改善兩性相處的衝突與矛盾。

另外，3月19「職業×性別論壇」女士官長卓美伶與男芳療師曾韋哲將展開對談，消除社會大眾對職業的性別偏見，尊重社會多元化現象；新莊分館、蘆洲永安分館3月18日「熟年女力」熟齡繪本應用，則將透過熟齡繪本分享，讓女性朋友可以優雅從容地度過熟齡生活。

新北市立圖書館表示，婦女節後，緊接著便是植樹節，新店分館也特別推出免費的植感花藝手作課程，3月10日將教大家用多肉植物做立體相框、3月21日則是療癒壓花書籤DIY，透過與植物互動，療癒放鬆心情。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

【更多新聞】

►睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

►臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

►基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

►基隆響應「疫苗加1」運動　「這類人」施打可領500元禮券

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

ET快訊
蘋果官網突更新！iPhone 14系列「全新黃色」這天開賣
快訊／蝦皮突大當機！　網一片哀號
全台缺蛋　蔡阿嘎「手捧一碗」高調炫富
月經出現「2現象」一定有問題　醫：嚴重恐是癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大海的女兒」總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績

迎接38婦女節！新北市圖推廣性平　女性專屬閱讀饗宴

公園內公廁半年內發生兩起憾事　楊梅豐野里3／10辦送煞祈平安

嘉義市3／6室內實施自主戴口罩　校園內、公共運輸依規定佩戴

翁章梁率隊日本石坂Farm House取經　體驗百年農莊食農教育

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工　有效串連大阿里山區觀光

打造淨零減碳的嘉義市　嘉義市里長配發電動公務機車

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓

阿昭署長又來了！　台東警分局與正聲電台攜手反詐騙宣導

無人機資安議題受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

阿里山飯店爆3天2夜收6萬9　業者：有溝通過並簽確認信

「大海的女兒」總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑創佳績

迎接38婦女節！新北市圖推廣性平　女性專屬閱讀饗宴

公園內公廁半年內發生兩起憾事　楊梅豐野里3／10辦送煞祈平安

嘉義市3／6室內實施自主戴口罩　校園內、公共運輸依規定佩戴

翁章梁率隊日本石坂Farm House取經　體驗百年農莊食農教育

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工　有效串連大阿里山區觀光

打造淨零減碳的嘉義市　嘉義市里長配發電動公務機車

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓

阿昭署長又來了！　台東警分局與正聲電台攜手反詐騙宣導

無人機資安議題受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

阿巴西最快何時以本土身份加入？　中華隊主帥桑茂森說話了

哈登被爆今夏回火箭已成定局　名球評舉當年詹皇和湖人為例

《柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車〜》3月台灣上映、限定特典票開售

喜多川驚爆生前養「傑尼斯偶像性奴」　練習生淚：我像娃娃被摸遍

才露臉幫林萱瑜求婚！　曾智希突入院動刀「素顏病床照曝光」

王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」

烏軍矢言堅守巴赫姆特　華府仍排除F-16援基輔

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

相關新聞

「薪情差」每2人就1人想離職　調查：38.4%女性曾遭職場歧視

「薪情差」每2人就1人想離職　調查：38.4%女性曾遭職場歧視

職涯平台「Alpha plus人才加速器」與大數據（股）合作，針對18-45歲進行全台首次「新世代人才白皮書」調查，結果發現，51.0%考慮半年內離職，覺得找工作變難的比例卻高達51.8%；而對薪資不滿的有48.6%，認為薪資不會成長或減少的比例達42.0%。另外，女性薪資就是比男性差，更訝異是高達38.4%的女性過去一年曾遭受職場歧視，以年齡、性別、外貌歧視最嚴重。

婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：愛自己

婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：愛自己

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

校長當眾巴特教生還罵靠北！學生怒揭惡行

校長當眾巴特教生還罵靠北！學生怒揭惡行

性騷擾加害者心理不是為了發洩性慾　而是因爲「這個」

性騷擾加害者心理不是為了發洩性慾　而是因爲「這個」

關鍵字：

新北圖書館婦女節

讀者迴響

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面