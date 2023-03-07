38婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：最好禮物「愛自己」

▲花蓮副縣長顏新章前往花蓮縣警察局致贈女性同仁精美面膜，祝福「婦女節快樂」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

婦女節前夕，花蓮縣政府副縣長顏新章特別代表縣長，前往花蓮縣警察局致贈女性同仁精美面膜，感謝她們盡心盡力為警政工作努力付出，祝福「婦女節快樂」，強調「好好愛自己」、美美的過節，讓女性同仁備感窩心。

副縣長顏新章表示，聯合國將3月8日訂為國際婦女節，以肯定婦女在經濟、政治和社會領域等各方面之貢獻。隨著女性教育程度及經濟自主意識提高，國內女性經濟獨立的比例愈來愈高，反映出來的現象是現代的女性愈來愈幹練，無論是在職場或生活中，她們的表現，比起男性，絲毫不遜色。這樣的現象在警界也是一樣，警察工作傳統以男性為主，近年來女性人數逐年增加，女性在警察職場上的表現，不論是內勤或外勤，都有亮眼的成績，女警細心、貼心、溫柔的特質，對被害人有安撫作用，特別是遇有婦幼及家暴案件，女警除了是執法者，也兼負呵護者的角色，讓被害人有安全感，進而產生對警察的信任感，無形中更能提升民眾對警察的滿意度。

▲縣警局局長呂世明勉勵女性同仁，在自己的工作領域中找到平衡點，愛自己多一點。

依據行政院性別平等處於1月31日發布的「2023年性別圖像」，台灣的性別平等表現在170個國家中位居第7名，亞洲蟬聯第1。

雖然台灣性別平權已逐步落實，但傳統性別刻板對女性「母職」角色的期待，仍是許多女性同仁難以擺脫的枷鎖，有時難免面臨工作與家庭兩頭燒的窘境，其身心的壓力與辛勞程度可見一斑。因此，縣警局局長呂世明也勉勵所有的女性同仁，都能在自己的工作領域中找到平衡點，愛自己多一點，享受工作並擁有健康的人生與幸福美滿的家庭。也期待未來在友善的職場環境中，女性同仁會有更精采的表現，共同為維護花蓮的治安努力。