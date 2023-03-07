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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵激戰12次！人妻「有點裂」嬌求小王：暖機久點　綠夫怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北一名二寶爸偷吃人妻挨告，新北地院判賠60萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名2寶爸偷吃人妻，而後不滿被分手，還頻頻傳人妻赤裸的「長輩圖」給她，恐嚇要公開兩人婚外情，被人妻告上法院，判他要賠10萬元。人妻的丈夫也發現兩人姦情，離婚後對2寶爸提告侵害配偶權，新北地院審結，判他要再賠60萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他與妻子的婚姻維持約17年告終，小王在婚姻期間和妻子上摩鐵12次，甚至在妻子想結束婚外情時，不斷傳妻子的私密照恐嚇要曝光姦情，被法院判賠10萬元，而小王始終沒有表達任何歉意，這些行為都嚴重侵害他配偶權，他要求償100萬元。

全案審理時，小王對人夫的指控並不辯解，但認為求償金額過高。法官檢視兩人交往時的訊息，人妻表示「昨晚洗澡時有點裂。暖機要長一點。」，小王也說「以後衝太快，提醒我慢一點」，另小王又傳「想鑽下去…。挑逗妳~~~」而人妻回說「但我覺得不要用口比較好」、「因為我前幾天看到一則說，口腔細菌比下面還多很多」，小王也繼續說「想進去填滿妳…。想妳坐上來搖。想吻妳雙峰。想吸吮乳暈」，法官依據對話，認為小王已侵害配偶權，審酌他擔任銀行專員，育有兩名子女等情，判他應賠償60萬元，全案還可上訴。

另小王不滿被人妻分手又封鎖，頻頻用gmail寄人妻胸部裸照給她恐嚇「還好我已經信主了，否則某人的長輩圖已經貼在伸展台或官網上面了」、「妳同事奇怪的看著妳，妳卻不知道發生什麼事」，被人妻告上法院，法官判小王要賠人妻10萬元，全案還可上訴。

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