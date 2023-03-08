經典賽義大利球員拒吃「這2種醬」　最會吃還指定品嘗白飯

▲經典賽開打在即，球員伙食也成為另類焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、柯沛辰／綜合報導

世界棒球經典賽A組8日正式開打，中華隊、古巴、義大利、荷蘭等4國球隊相互捉對廝殺，如何滿足各國球員飲食需求，也是餐飲團隊的一大挑戰。負責飲食的饗食天堂團隊透露，像這次義大利球員不吃奶油跟青醬義大利麵，指定吃番茄口味，還要求吃「白米飯」，所以團隊特別跑去買電鍋煮飯。

饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，儘管各國球隊飲食習慣不同，但共通點是食量都很大，所以每天須供餐12小時，從上午10點到晚上10點，每天消耗食材包括雞蛋500顆、牛肉100公斤、青菜300公斤、白飯150公斤、鹽焗雞120公斤、水果超過500公斤，還有義大利麵3箱、麵包600顆、12隻燒鵝、80公升柳丁汁。

戴菀伶說，即便有如此多食材，每次一盤都會端出50人份，但一名球員的食量是一般人的3倍，往往球員一來，不到20分鐘就可把一餐掃光，讓主廚們光補餐就忙翻天。有趣的是，目前公認義大利隊最會吃，也最挑吃，要求一定要有番茄湯，而且義大利麵不要青醬、白醬，甚至指定要吃米飯，最後團隊趕緊買電鍋搬進球場。

▲團隊一度有準備紅玉茶葉蛋，但被大聯盟覺得「剝殼麻煩」退貨。（示意圖／資料照）

戴菀伶指出，團隊有準備紅玉茶葉蛋要請外國球員品嘗，但美國職棒大聯盟覺得要剝殼太麻煩要求換成烘蛋，最後反倒全進了古巴隊、中華隊球員的肚子，一人平均吃了4顆。事實上，菜單事前經過20多次修改，本來有珍珠奶茶、滷肉飯、台式炒麵等在地小吃，但因奶茶有反式脂肪、滷肉飯太油，最後從菜單中剃除。

值得一提的是，古巴隊不吃蔬菜，但會掃光所有優格，並打包肉醬義大利麵，而且咖啡必加鮮奶及2包糖。荷蘭隊則是要求蔬果一定要多，且要用牛奶以特定比例烹調成濃湯，團隊都盡量滿足要求。至於最後各國選手一致歡迎的餐點，則是紅酒燉牛肉、鮭魚功夫炒飯。

▼最受各國球員青睞的是功夫炒飯跟紅酒燉牛肉。（圖／記者游瓊華攝）