快訊／疫情增9%！本土+10816、增34死　「才到低點又反彈」原因曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情起伏！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增10816例本土病例及222例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。今日疫情比上周同日上升9%，且重返1萬例大關，然而昨天才一度來到疫情低點，指揮中心發言人羅一鈞表示，今日疫情增加，主要因上周受到連假延遲通報影響，整體趨勢還是往下，且預期未來幾天可能在周間就跌破萬例。

根據指揮中心數據，新增本土個案10816例，本上周一同日增加9.0%。然而昨天本土病例僅6928例，是去年12月中旬、第三波疫情以來新低，馬上就出現反彈。

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羅一鈞分析，主要是上周二為228連假最後一天，篩檢通報有延遲到收假後導致。目前整體趨勢還是往下，包含昨天創新低，今天反映周末通報數也僅有1萬出頭，預期本周單日病例趨勢仍約在1萬例上下。以往都是周一病例較少，容易出現單日萬例以下，未來幾天可望在「周間」就跌破萬例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲3/7最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）