快訊／第三波疫情最低點！本土+6928「創314天來新低」　另增45死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土再跌破萬例！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增6928例本土病例及152例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，今日本土病例為314天來新低，也是第三波Omicron疫情的最低點，對於後續鬆綁措施時機越來越好。

根據指揮中心數據，新增本土個案6928例本上周一同日下降8.6%，且為相隔314天、自2022年4月26日以來之新低。羅一鈞說，這是第三波Omicron疫情的最低點，對於後續鬆綁措施時機越來越好，除輕症免隔離通報希望3月可以預告上路，近期也會鬆綁醫護人員「輕症診療防護措施」。

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羅一鈞說明，現行診察輕症患者也要配戴N95口罩和穿防水隔離衣，因應疾病嚴重程度逐漸下降，上周和醫療相關專家開會，決定下修個人防護措施規格。一般問診，沒有碰觸病人，只要戴醫用或外科口罩就可以，量血壓、體溫等碰觸身體行為，則可以選擇使用手套或者確實執行手部衛生進行，沒有要求穿防水隔離衣，也是為了未來輕症免隔離，一般常規就醫預作準備。相關措施本周就會公告，同時發函醫療院所，醫院就可以修訂內部感控措施。

至於新冠疑似、確診病人收治原則今日起也再進行鬆綁。羅一鈞說明，上周已經把專責病房開設天花板從8％降至5%，今天開始則收治條件也逐漸調整，目前建議有肺炎、嚴重呼吸道症狀個案才要住專責病房，其他沒有呼吸道症狀的輕症、無症狀確診個案，可以在原來的一般或者專科病房的單一病室或隔離病室安置，為後續專責病房退場做準備。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲3/6最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）