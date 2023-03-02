快訊／上周+9萬8700例！今本土+13804、增35死「沒有連假後上升」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

228連假後疫情影響幅度不大！中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增13804例本土病例及299例境外移入；另確診個案中新增35例死亡；上周本土病例累積增加9萬8700例，皆呈現下降趨勢。指揮中心原預期今日單日病例會因為連假後效應回補，可能達到單日2萬例，但今日僅增加1.3萬例個案，並未出現預期中的小高峰。

指揮中心發言人羅一鈞昨表示，連假結束後病例恐回補，單日病例可能來到1萬5千例至2萬例，疫情可能出現上升趨勢，但指揮中心今（2）日公布國內新增13804例本土病例，比上周同日下降2.0%，未見連假後上升趨勢。

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▲▼本土病例趨勢圖及上周統計。（圖／指揮中心提供）

另以整周（2/24~3/2）來看，指揮中心指揮官王必勝表示，7日平均的每日新增本土個案11842例，境外移入190例，死亡43例；上周（第八周）總共累積9萬8700例本土病例，比再上周（第七周）11萬4513例減少13.8%，一周病例新增趨勢下降。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）