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快訊／今本土+10090例！明校園口罩放寬　觀察1周預告下波鬆綁措施

▲▼11/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10,307例確定病例，分別為10,090例本土病例及217例境外移入，另確診個案中新增60例死亡。發言人羅一鈞表示，今日10,090例較上周日的12,792例還下降21.1%。他也透露，明天校園口罩鬆綁後，觀察約一周時間，就會宣布下波鬆綁措施。

羅一鈞受訪時表示，通常禮拜一都是公布最少的一天，因為通報確診比較少，如果沒有連假效應，預計明天可能降到萬例以下，接下來討論上路的主要是輕症免通報免隔離。

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針對鬆綁進度，羅一鈞說，目前整體疫情處於低點，現在時機越來越成熟，相關的配套措施也都研議的差不多了，指揮官之前有說希望3月可以宣布，看明天3/6校園口罩鬆綁措施執行一小段時間之後，如果疫情也沒有反彈，應該就會宣布了。

但羅一鈞也提到，宣布會用「預告」的方式，記者會上會先說明內容，中間會有新制宣導，包括新的通報定義，地方衛生單位和醫療院所的教育訓練，因為涉及到通報系統的修改和部會指引，也會需要跟著修改，所以要利用預告時間完成作業。

至於上路時間，羅一鈞說明，通常預告到實施，大概要10天以上，明3/6校園口罩鬆綁上路後，大概觀察一周，如果疫情狀況平穩，應該就會接著宣布預告。

▲▼3/5最新新冠疫情統計。（圖／指揮中心提供）

▲3/5最新新冠疫情統計。（圖／指揮中心提供）

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