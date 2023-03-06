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名額有限！桃園響應機車駕訓補助　限時加碼補助1300元

▲桃園響應機車駕訓補助，限時加碼補助

▲桃園響應機車駕訓補助。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日出席桃園市政府與交通部公路總局新竹監理所，於桃園中壢太子駕訓班共同舉辦之112年推廣機車駕訓疊加補助說明會指出，為鼓勵青年學子踴躍參加，即日起至5月31日於交通部補助1,300元之外疊加1,300元，提供1,500名額，希望民眾透過完整的駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛安全觀念，提升行車安全。

張善政表示，交通部自108年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，課程內容包含術科實地教學及學科交通法規，並經交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險56%、肇事風險35%，顯示民眾經訓練再考照上路對於道路風險認知確實有提升，鼓勵未考取駕照的民眾預先了解道路風險及防禦駕駛觀念，使新手駕駛考取駕照後不會心驚膽跳！

▲桃園響應機車駕訓補助，限時加碼補助

新竹區監理所吳季娟所長說明，今(112)年機車駕訓補助名額桃竹苗地區補助名額7,200人，特別感謝桃園市政府重視機車行車安全，支持機車駕訓補助制度，今年率先於交通部補助1,300元之外疊加1,300元，補助1,500位名額嘉惠民眾，特別鼓勵青年學子在畢業前、就業前，先上機車駕訓班考取駕照安全上路，名額有限請民眾把握機會儘速報名。

桃園市政府交通局表示，桃園自升格以來人口快速成長，為六都中人口增長最多，人口的增加帶來經濟的快速發展，但也增加桃園的交通負荷及道路車輛行駛狀況的複雜度提升，除了市府積極辦理交通環境改善，友善的交通文化更需要市民與市府一起努力，機車駕訓班是一堂學習保護自己及用路人的一課，所學的道安觀念一定充分受用於未來！

機車駕駛班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，現桃園市辦理機車駕訓班計有長榮、國泰、大展，中正、大觀、太子、中央等駕訓班。有任何補助或機車駕訓疑問，歡迎洽詢新竹區監理所暨桃園監理站、中壢監理站。

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