▲桃園13處路口，實施行人綠燈提早開啟試辦計畫。其中，青埔地區即有4處路口。（圖／ETtoday資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，桃園市政府交通局針對13處行人穿越常與轉向車織衝突的路口，實施行人綠燈提早開啟措施，以兼顧人車通行效率進而提升交通安全。

交通局17日說明，在美國法律規定行人具有絕對的先行權，所以在各大路口皆可看到行人時相早開措施，給予行人優先通過路口的保障。為此，市府交通局針對桃園境內13處行人穿越常與轉向車造成交織衝突之路口，試辦行人綠燈早開時相措施。

以大溪區大溪國中前的「中華路與民權東路口」為例，上下學時間因大多數師生會穿越中華路往來大溪市區，會與民權東路轉向進入中華路車輛產生交織衝突。因此，採取穿越中華路之行人綠燈早開(民權東路行車綠燈延遲亮啟)措施讓行人提前穿越路口，因行人已提前進入路口行穿線，車輛須慢行並停等禮讓行人通行後方能繼續行駛，可減低人車交織衝突之危險性。

另，位於中壢區高鐵桃園站「高鐵站前路與青心路口」等4處路口，兼具緊鄰交通場站及大型賣場等特性，於尖峰時段也常發生路口人車交織衝突情形，而依各界建議實施行人綠燈早開時相。交通局後續將視實施情形蒐集相關績效後，再行評估擴大實施的可行性。