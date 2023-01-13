駕駛請注意！　桃園科技執法2／1再增六處

▲龜山區龜山一路與忠義路三段未保持路面淨空科技執法。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為改善大貨車與砂石車，未經申請同意違規行駛禁行路段，影響民眾行的安全，桃園市政府交通局自112年2月1日起，再增加6處科技執法，包含4處「大貨車禁行」違規偵測科技執法路段，請貨車司機注意依規定進行申請通行證，勿行駛於管制路段。

交通局13日表示，管制內容包括八德區富榮街全日禁行30噸以上大貨車、八德區湧光路全日禁行6.5噸以上大貨車、龍潭區高原路每日7-8、12-13、15-16等時段禁行大貨車及龜山區湖山街全日禁行砂石車，請貨車司機注意依規定進行申請通行證，勿行駛於管制路段。

▲八德區富榮街與和平路口大貨車禁行科技執法。（圖／交通局提供）

此外，為改善汽車停駛於公車停靠站造成公車無法停駛情形，於中壢區元化路（近中壢火車站）設置「公車停靠站違停」科技執法。另於龜山區龜山一路與忠義路三段口設置「未保持路面淨空」科技執法，改善駕駛人搶快造成路口壅塞問題。

▲中壢區元化路公車停靠站違停科技執法。（圖／交通局提供）

桃園市自110年度起首度啟用觀音區中山路二段以及蘆竹區南山路三段等2處大貨車禁行科技執法後，又於111年度在龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區與觀音區再新增5處「大貨車禁行」科技執法，迄今違規案件數下降逾3成，顯示科技執法確實有成效，除保障民眾安全外，也助於減輕員警勤務負擔。

交通局長張新福強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，改善交通壅塞問題及提升用路安全，並呼籲大貨車駕駛人依規定申請禁行路段大貨車通行證，共創友善的交通安全環境。