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桃園交通局分階段　改善林口交流道交通壅塞

▲桃園分階段改善林口交流道交通壅塞

▲北出匝道續行復興街完工。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為改善林口交流道周邊交通壅塞情形，同時因應桃園長庚轉運站啟用，桃園市政府交通局擬自12月19日起，於車流離峰時段(上午9時至下午17時)開放桃園市境內文化一路(跨越橋)機慢車道供小型車通行，藉此增加道路容量，進而提升整體道路服務水準。

市府交通局表示，國道1號林口交流道尖峰時段車流交織嚴重，長期影響龜山與林口地區聯外交通，為此交通部高速公路局刻正辦理「國道1號林口交流道改善工程」計畫。考量未來該工程施工期間對文化一路造成衝擊，且桃園長庚轉運站啟用後，未來每日將服務約1,000班次，屆時文化一路容量將嚴重不足，恐對文化一路林口交流道南出左轉車流疏解效率產生衝擊。

▲桃園分階段改善林口交流道交通壅塞

▲龜山區文化一路(八德路-龜山一路)機慢車道開放汽車標誌示意圖。（圖／交通局提供）

經交通局實地勘查，文化一路跨越橋(國道1號上方)機慢車道過上午9時後，使用需求大幅下降，僅約尖峰時段25%。為提高車流續進效率，考量機慢車道寬度尚足汽機車混合使用，且尖峰時段義交人員即有指揮車輛行駛機慢車道以紓解車潮之情事，故擬試辦自12月19日起上午9時至下午17時開放小客車行駛機慢車道，以放寬管制手段，提供用路人更多彈性選擇及活化道路空間利用。

交通局表示，為配合桃園長庚轉運站啟用，市府已於10月底先協調高公局於林口41A北出匝道口與龜山一路、復興街整合為一個路口，讓北出匝道的小型車可以直接右轉復興街後匯入文化一路，同時將龜山一路(文化二路-湖邊路)由原4車道調整至5車道，藉由簡化號誌時相以及增加車道等方式，讓北出匝道及龜山一路的用路人能夠順暢前行，經現場派員觀察，等候車隊長度已從約455公尺降到265公尺，停等時間已從4個號誌週期降到2個號誌週期，已明顯提升龜山一路車流續進效率。

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桃園交通局林口交流道交通壅塞

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