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人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

▲▼行政院人事行政總處人事長蘇俊榮 司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮出席司法法制委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年調整放假補班次數頻繁，引發民怨。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮6日赴立法院備詢談到此事，稱「大家想像未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？如果接受我覺得那很棒，我們又多了一些選項，可以一起討論」，讓時代力量立委邱顯智不滿，要民進黨政府先把砍掉的7天假還來。

今年連續假期多，連帶使得補班日也高達6次。蘇俊榮今日上午在立法院司法法制委員會答詢時表示，目前已經擬定5個方案，將召集相關部會凝聚最大共識，包括只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放，或者維持現行做法。蘇俊榮說，「不會把人民的聲音當作是哇哇叫，政府不該有這種不健康的想法」。

不過，蘇俊榮也提到，大家對於要不要放連假或補班的看法都不一樣，請民眾好好思考，如果以後都不補班，未來的農曆春節就只有6天年假，大家是否可以接受？人事總處聽取民眾意見，彈性調整，並沒有預設立場。

「這個政府的官員，最擅長的就是轉移焦點。」邱顯智批評，連假多，補班多，問題的根源是勞工假太少，又砍7天假，立委提案要求增設國定假日，就是希望勞工可以多放一點假，結果到了立法院，卻只看到這些官在切割問題、轉移焦點。

邱顯智點名，首先，主管國定假日的內政部長林右昌說，「有待凝聚共識」，但哪有什麼共識凝聚，就是執政的民進黨肯不肯多給假而已，而今主管調整假日的人事行政總處，更是直接把問題丟回勞工，把人民當成朝三暮四的猴子，把問題簡化為調整放假，實在非常可恥。

邱顯智質疑，這些官他們只是不想要面對問題，「別的不說，先把砍掉的7天假還來吧。」

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